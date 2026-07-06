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Alianza Lima igualó 2-2 de manera agónica ante clásico rival y es líder absoluto de la Liga

Sobre el final, Alianza Lima logró rescatar un empate en casa ante su clásico rival para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

Diego Medina
Alianza Lima sigue en lo más alto de la tabla tras recatar empate agónico.
Alianza Lima sigue en lo más alto de la tabla tras recatar empate agónico. | Foto: Composición LÍBERO.
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Alianza Lima es uno de los clubes que quiere ser protagonista a lo largo de cada temporada. No solo busca cumplir un gran papel en la Liga 1, sino también en sus diversas categorías de menores y disciplinas como el vóley. En esta ocasión, el equipo blanquiazul que compite en la Liga 3 del fútbol peruano afrontó un difícil encuentro ante Sporting Cristal, en el que pasó de todo en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.

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Alianza Lima empató con clásico rival y sigue líder

Por la quinta jornada de la Liga 3 del fútbol peruano, Sporting Cristal visitó el campo de Villa El Salvador, donde ahora Alianza Lima también juega de local en sus distintas categorías. Los blanquiazules partían como líderes del grupo B con 10 unidades, mientras que los celestes sumaban siete puntos, lo que les permitía igualar al equipo victoriano.

Sporting Cristal inició el partido con una victoria parcial de 2-0 gracias a los goles de Jair Moretti y Josemaría Mellán. Sin embargo, apareció la figura de los Potrillos: Brando Paladines, para sellar un doblete que rescató un empate de manera agónica y mantener al equipo en lo más alto del grupo.

Alianza Lima

Alianza Lima igualó 2-2 ante Sporting Cristal por la Liga 3.

De esta manera, Alianza Lima se mantiene invicto en este arranque de la Liga 3 con tres victorias y dos empates, lo que le permite seguir en lo más alto de la clasificación y aspirar a llegar a las instancias finales para pelear por el título del campeonato.

Tabla de posiciones de la Liga 3 del fútbol peruano: grupo B con Alianza Lima

Así va la tabla de posiciones tras jugarse la quinta fecha de la Liga 3, en la que Alianza Lima igualó contra Sporting Cristal:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima5611
2. Unión Huaral5-19
3. Sporting Cristal558
4. Pacífico FC538
5. Juventud Huracán de Supe547
6. Universitario547
7. Deportivo Coopsol5-16
8. Social Pariacoto de Áncash5-86
9. Amazon Callao FC5-44
10. Sport Boys5-72
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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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