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Sporting Cristal presentó oferta por delantero, pero jugador se inclinó por club campeón: "Negociaciones"
Futbolista recibió oferta de Sporting Cristal, pero decidió inclinarse por seguir negociando con un club campeón para el 2026.
Sporting Cristal no se quedó de brazos cruzados en su afán de buscar nuevos elementos para potenciar su equipo a estas alturas de la temporada 2026. Muchos jugadores estuvieron en la carpeta celeste, pero no todas las negociaciones prosperaron. Este es el caso de un artillero que recibió una oferta formal, pero que no avanzó por el deseo del jugador de evaluar otra opción en el exterior.
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Futbolista recibió oferta de Sporting Cristal, pero se inclinó por otro club campeón
Se trata de Nicolás López, quien mantenía contrato con Nacional de Uruguay y buscaba su desvinculación a mediados del 2026. Sporting Cristal quiso ficharlo como uno de sus atacantes, pero su entorno y el futbolista apuntaron hacia otros rumbos.
"Sporting Cristal no se va a quedar solo con Hernán Barcos. Cristal buscó a Nicolás 'Diente López. Sin embargo, ni el entorno del futbolista ni el club estuvo de acuerdo con la propuesta y la rechazaron", informó el periodista Paul Pérez.
Ahora, el reconocido comunicador César Luis Merlo indicó que el popular 'Diente' está cerca de llegar a un acuerdo definitivo con Platense de Argentina, club campeón del Apertura en la edición 2025. El atacante seguirá avanzando en su salida de Nacional para llegar como agente libre al elenco del Calamar.
"Platense tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Nicolás "Diente" López. Se espera que el delantero rescinda en Nacional y, si se ultiman unos detalles, firme con el "Calamar" hasta diciembre de 2027", informó el periodista César Luis Merlo en su cuenta oficial de X.
Nicolás López interesó en Sporting Cristal, pero ahora está cerca de Platense.
¿En qué clubes jugó Nicolás López?
- Nacional de Uruguay
- AS Roma
- Udinese
- Hellas Verona
- Granada CF
- Internacional de Porto Alegre
- Tigres UANL
- León FC
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