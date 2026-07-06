Joao Grimaldo impacta al revelar que no es hincha de Sporting Cristal y afirma: "Hincha del..."

Los hinchas de Sporting Cristal acaban de sufrir un duro golpe, pues Joao Grimaldo, una de las grandes promesas que salió de sus divisiones menores, acaba de confesar que no es hincha del conjunto celeste.

En el último programa de Enfocados, Jefferson Farfán le preguntó si es hincha de Sporting Cristal, a lo que el futbolista de 23 años respondió que es fanático del equipo que le paga.

"Yo soy hincha del equipo que juego", respondió el atacante. Esto dejó sorprendidos tanto a la ‘Foquita’ como a Roberto Guizasola e incluso apuntaron: "Ya veo que a este le gusta la plata". Luego, Farfán añadió: "Yo también pensaba igual. Así es, de donde te pagan tú eres hincha".

Pero ahí no quedó la cosa, pues la ‘Foquita’ le consultó si es que jugaría por otro club que no sea Sporting Cristal en el Perú, a lo que Joao Grimaldo respondió de manera contundente: "No cierro la puerta a nada. Moneda es moneda".

¿Cómo es la carrera de Joao Grimaldo?

El joven extremo de 23 años se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal y debutó con los celestes en el año 2020, temporada en la que logró conquistar el título nacional.

Tras eso, logró asentarse en el primer equipo y pasó a convertirse en una de las máximas figuras del conjunto rimense entre 2021 y 2024. Tras sus buenas participaciones en la Liga 1 y torneos internacionales, fichó por el Partizán de Belgrado. Fue prestado al Riga FC y actualmente juega en el Sparta Praga de República Checa.