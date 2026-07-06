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Joao Grimaldo impacta al revelar que no es hincha de Sporting Cristal y afirma: "Hincha del..."

Pese a que salió de las divisiones menores de Sporting Cristal, Grimaldo impactó con una declaración que no les gustará a los hinchas celestes.

Gary Huaman
Joao Grimaldo nació en las divisiones menres de Sporting Cristal.
Joao Grimaldo nació en las divisiones menres de Sporting Cristal. | Foto: Sporting Cristal
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Los hinchas de Sporting Cristal acaban de sufrir un duro golpe, pues Joao Grimaldo, una de las grandes promesas que salió de sus divisiones menores, acaba de confesar que no es hincha del conjunto celeste.

Tabla de goleadores del Mundial 2026.

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En el último programa de Enfocados, Jefferson Farfán le preguntó si es hincha de Sporting Cristal, a lo que el futbolista de 23 años respondió que es fanático del equipo que le paga.

"Yo soy hincha del equipo que juego", respondió el atacante. Esto dejó sorprendidos tanto a la ‘Foquita’ como a Roberto Guizasola e incluso apuntaron: "Ya veo que a este le gusta la plata". Luego, Farfán añadió: "Yo también pensaba igual. Así es, de donde te pagan tú eres hincha".

Pero ahí no quedó la cosa, pues la ‘Foquita’ le consultó si es que jugaría por otro club que no sea Sporting Cristal en el Perú, a lo que Joao Grimaldo respondió de manera contundente: "No cierro la puerta a nada. Moneda es moneda".

¿Cómo es la carrera de Joao Grimaldo?

El joven extremo de 23 años se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal y debutó con los celestes en el año 2020, temporada en la que logró conquistar el título nacional.

Tras eso, logró asentarse en el primer equipo y pasó a convertirse en una de las máximas figuras del conjunto rimense entre 2021 y 2024. Tras sus buenas participaciones en la Liga 1 y torneos internacionales, fichó por el Partizán de Belgrado. Fue prestado al Riga FC y actualmente juega en el Sparta Praga de República Checa.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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