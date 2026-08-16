Alianza Lima sufrió más de la cuenta y venció por 1-0 a UTC en Matute por la quinta fecha del Torneo Clausura. No obstante, los íntimos sacaron ventaja gracias a una viveza de Fernando Gaibor al término del primer tiempo y convirtió mientras el arquero del cuadro rival no estaba posicionado.

Sucede que el árbitro pitó tiro libre a favor de los íntimos. Algunos jugadores de UTC estuvieron con él y el portero salió de su zona para intentar medir la barrera. En eso, Jesús Castillo sacó rápido y con la venia del juez principal, se la dio a Fernando Gaibor, quien no dudó en rematar frente a una portería desprotegida.

La jugada ha dado mucho que hablar en redes sociales, porque muchos consideran que el ecuatoriano se aprovechó de esto, mientras que otros culpan a los de UTC por no estar atentos. Al término del encuentro, el defensor Bruno Duarte se refirió a esta acción en particular y la calificó como un error grave.

¿Qué dijo el defensor de UTC sobre el gol de Alianza Lima?

“Perdemos por un error. Por ahí un error que nos costó caro y por ese error terminamos perdiendo el partido”, empezó diciendo el futbolista en diálogo con L1 Max. Al ser consultado sobre lo que sucedió particularmente en el gol de Fernando Gaibor y qué les dijo el árbitro, Duarte señaló que tiene que verla nuevamente para poder decir qué pasó.

“Estábamos en un tumulto y por ahí, no sé. Tengo que volver a ver la jugada sinceramente. Pero considero que por ahí, tenemos que estar un poco más vivos en esas situaciones, porque sabemos que nosotros tenemos que sumar. Tenemos que sumar como sea y perder de esta manera... Alianza tuvo el control del partido, pero nosotros también cuando teníamos la pelota tratábamos de jugar y por ahí aprovechábamos una contra”, sentenció Duarte.