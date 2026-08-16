0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2026

Jugador de UTC y su sincera confesión sobre el controversial gol de Alianza Lima: "Estábamos en un tumulto"

Bruno Duarte, defensor de UTC, se refirió al tiro libre que terminó en gol de Alianza Lima y señaló que debe volver a ver la jugada.

Gary Huaman
Bruno Duarte se refirió al gol de Alianza Lima ante UTC.
Bruno Duarte se refirió al gol de Alianza Lima ante UTC. | Foto: composición/L1 Max
COMPARTIR

Alianza Lima sufrió más de la cuenta y venció por 1-0 a UTC en Matute por la quinta fecha del Torneo Clausura. No obstante, los íntimos sacaron ventaja gracias a una viveza de Fernando Gaibor al término del primer tiempo y convirtió mientras el arquero del cuadro rival no estaba posicionado.

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del acumulado durante la fecha 5 del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1: así marchan las posiciones tras la fecha 5 del Torneo Clausura

Sucede que el árbitro pitó tiro libre a favor de los íntimos. Algunos jugadores de UTC estuvieron con él y el portero salió de su zona para intentar medir la barrera. En eso, Jesús Castillo sacó rápido y con la venia del juez principal, se la dio a Fernando Gaibor, quien no dudó en rematar frente a una portería desprotegida.

La jugada ha dado mucho que hablar en redes sociales, porque muchos consideran que el ecuatoriano se aprovechó de esto, mientras que otros culpan a los de UTC por no estar atentos. Al término del encuentro, el defensor Bruno Duarte se refirió a esta acción en particular y la calificó como un error grave.

¿Qué dijo el defensor de UTC sobre el gol de Alianza Lima?

Perdemos por un error. Por ahí un error que nos costó caro y por ese error terminamos perdiendo el partido”, empezó diciendo el futbolista en diálogo con L1 Max. Al ser consultado sobre lo que sucedió particularmente en el gol de Fernando Gaibor y qué les dijo el árbitro, Duarte señaló que tiene que verla nuevamente para poder decir qué pasó.

Estábamos en un tumulto y por ahí, no sé. Tengo que volver a ver la jugada sinceramente. Pero considero que por ahí, tenemos que estar un poco más vivos en esas situaciones, porque sabemos que nosotros tenemos que sumar. Tenemos que sumar como sea y perder de esta manera... Alianza tuvo el control del partido, pero nosotros también cuando teníamos la pelota tratábamos de jugar y por ahí aprovechábamos una contra”, sentenció Duarte.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Pablo Guede confirmó que Kevin Quevedo no jugará más en Alianza Lima: "Se lo dije en la cara"

  2. Franclim Carvalho, DT de Botafogo, dejó fuerte calificativo a Cienciano tras caer 6-1: "Equipo con..."

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano