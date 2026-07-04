Carlos Beltrán, ex Alianza, rompió el mercado y fichó por histórico club argentino: "Refuerzo"

Carlos Beltrán es un futbolista que surgió de las divisiones menores de Alianza Lima y es recordado por los hinchas por su paso por el club íntimo, debido a que ha sido parte del equipo en distintas etapas. Sin embargo, con el paso de las temporadas, ahora se ha convertido en nuevo jugador de un club histórico de Argentina: estamos hablando del Club Sportivo Belgrano.

Carlos Beltrán, exjugador de Alianza Lima, firmó por histórico club argentino

Beltrán fue presentado como flamante fichaje de Club Sportivo Belgrano de San Francisco con el objetivo de lograr el título del Torneo Federal A, también conocido como la tercera división del fútbol de Argentina.

“El experimentado defensor Carlos Javier Beltrán estampó su firma y es nuevo refuerzo verde. El rosarino vistió las camisetas de Alianza Lima, Melgar, Cienciano, Real Garcilaso, Rosario FC, Ayacucho FC, Deportivo Garcilaso, César Vallejo, todos de Perú. ¡Bienvenido “Che” al más grande del interior cordobés!”, escribió el equipo argentino.

Carlos Beltrán fue presentado como nuevo jugador de Sportivo Belgrano de Argentina

Antes de su llegada al fútbol argentino, el defensor de 35 años jugó desde inicios del 2026 hasta mitad de temporada en Club Universidad César Vallejo, por la Liga 2, y disputó solo siete partidos.

Anteriormente, Carlos Beltrán había jugado en varios clubes peruanos como Alianza Lima, FBC Melgar, Cienciano, Real Garcilaso (ahora Cusco FC), Rosario FC, Ayacucho FC y Deportivo Garcilaso.

¿Cómo le fue a Carlos Beltrán en Alianza Lima?

Carlos Beltrán jugó en Alianza Lima

Beltrán empezó su carrera futbolística en las divisiones menores de Alianza, jugó en la reserva y luego fue promovido al primer equipo en 2012. Su primera etapa llegó a su fin en 2013 sin coronarse campeón. Sin embargo, la vida le dio una segunda oportunidad entre 2019 y 2020, hasta que terminó saliendo. A pesar de haber disputado 96 partidos y haber marcado cinco goles con camiseta íntima, no consiguió un título oficial con la escuadra de La Victoria.