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Entradas Alianza Lima vs Deportivo Cali: precios y dónde comprar para ver duelo contra Pedro Gallese
Salieron las entradas para el partido contra Deportivo Cali, por lo que muchos hinchas no querrán perderse este partidazo ante Pedro Gallese.
Alianza Lima busca prepararse de la mejor manera para el Torneo Clausura de la Liga 1, por lo que iniciará su minipretemporada con un amistoso internacional ante Deportivo Cali, en medio del parón por el Mundial 2026. Este compromiso se presenta como un atractivo evento debido a que marcará el regreso de Pedro Gallese, actual jugador del elenco colombiano, al estadio Alejandro Villanueva.
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Entradas para Alianza Lima versus Deportivo Cali con Pedro Gallese
Las entradas para ver el duelo entre Alianza Lima y Deportivo Cali se encuentran disponibles en la plataforma de Joinnus para todos los hinchas blanquiazules. A continuación, conoce los detalles sobre los precios de los boletos.
- Occidente Lateral - Experiencia Matchday: S/ 249.90
- Palco Apuesta Total: S/ 99.90
- Occidente Central: S/ 79.90
- Oriente: S/ 39.90
- Oriente (CONADIS): S/ 19.90
- Norte: S/ 15.90
- Sur: S/ 15.90
¿Cuándo y dónde juega Alianza Lima contra Deportivo Cali?
El compromiso entre Alianza Lima y Deportivo Cali está programado para llevarse a cabo este domingo 12 de julio, en el estadio Alejandro Villanueva. El horario para seguir el duelo contra Pedro Gallese será desde las 3.00 p.m.
Cabe mencionar que, debido a la cercanía entre este partido y el inicio del Torneo Clausura, donde los blanquiazules debutarán contra Sport Huancayo, se están ofreciendo combos de entradas, permitiendo a los aficionados asistir a ambos encuentros.
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