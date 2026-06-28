Nani, figura de Portugal, se rindió en elogios ante jugador de la selección peruana: "Fantástico"

Nani, leyenda de la selección de Portugal, fue entrevistado en pleno Mundial 2026 y le consultaron de forma directa sobre un futbolista de Perú. Ante ello, el exjugador portugués se rindió ene elogios ante seleccionado peruano: estamos hablando de Pedro Gallese.

Nani, histórico jugador de Portugal, elogió a futbolista de la selección peruana

En una entrevista con el programa ‘L1 Radio’, Nani dedicó amplios elogios a Gallese y dejó patente la admiración que siente por el arquero de la selección peruana. El exfutbolista portugués, referente histórico de su país, aprovechó su paso por una conversación durante el Mundial 2026 para resaltar las virtudes del guardameta nacional, al que considera uno de los mejores porteros con los que ha jugado.

Nani, histórico jugador de Portugal, elogió a Pedro Gallese, futbolista de la selección de Perú

El momento que más llamó la atención en la conversación llegó cuando le mencionaron el nombre de Pedro Gallese. Nani sonrió de inmediato y no dudó en dedicarle unas palabras al guardameta peruano, recordando la etapa en la que ambos coincidieron como compañeros de equipo.

"Quiero mandarle un fuerte abrazo a Pedro Gallese. Es un gran amigo mío. Tuvimos la oportunidad de jugar juntos y puedo decir que es un portero fantástico", expresó el exjugador portugués, dejando claro el respeto y la admiración que mantiene por el actual referente de la selección peruana.

Video: L1MAX

Asimismo, el exatacante portugués fue consultado inicialmente sobre el presente de su selección y el rendimiento de Cristiano Ronaldo en el Mundial. En ese sentido, aseguró que Portugal llega motivado al duelo frente a Colombia y resaltó el liderazgo del astro luso.

Es importante que el grupo permanezca unido y siga creciendo. Cristiano está ayudando mucho al equipo. En el primer partido no tuvo su mejor actuación, pero nunca dejó de trabajar, correr y motivar a sus compañeros. En el segundo encuentro encontró su recompensa”, comentó.

Pedro Gallese y Nani jugaron juntos en Orlando City

Pedro Gallese y Nani jugaron juntos en Orlando City en 2020 y 2021

Pedro Gallese y Nani coincidieron en Orlando City entre 2020 y 2021, etapa en la que compitieron en la Major League Soccer, también llamada MLS. Durante ese período, ambos participaron en el MLS is Back y se impusieron en el All-Star Game de la MLS.