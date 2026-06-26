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Renato Tapia no le cierra las puertas a la Selección Peruana y espera un nuevo llamado
Renato Tapia aseguró que nunca le cerró las puertas a la Bicolor y espera resolver sus diferencias con la FPF para regresar.
Renato Tapia volvió a referirse a su situación con la selección peruana y dejó abierta la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta de la Bicolor. El mediocampista aseguró que nunca le ha cerrado las puertas al equipo nacional y que mantiene intacta la ilusión de regresar en una próxima convocatoria.
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El volante, actualmente en Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, explicó que hoy existe muy poca comunicación con la Federación Peruana de Fútbol. Aun así, reveló que pudo sostener una conversación con el presidente de la FPF para expresarle directamente su postura sobre el tema.
Tapia dejó en claro que su deseo siempre ha sido representar al Perú, aunque reconoció que su regreso dependerá de que ambas partes puedan resolver las diferencias que surgieron en los últimos meses y encontrar un punto de entendimiento.
El experimentado mediocampista evitó profundizar en los detalles de esas discrepancias, pero reiteró que mantiene la disposición de volver a defender la camiseta nacional si las condiciones son las adecuadas.
Mientras tanto, Cabezón continúa concentrado en su presente con Al-Wasl, donde buscará consolidarse durante la temporada. Sin embargo, no pierde la esperanza de reencontrarse con la selección peruana y volver a ser una pieza importante en el mediocampo de la Bicolor.
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