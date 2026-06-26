Renato Tapia dio rotundo comentario por ser 'borrado' de la selección peruana: "Las cosas..."

La selección peruana inició un nuevo ciclo al mando de Mano Menezes, quien está llamado a realizar el recambio generacional y potenciar al plantel de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas. Precisamente, una de las situaciones que más ha llamado la atención de los hinchas ha sido la ausencia de Renato Tapia.

El volante nacional es uno de los jugadores con mayor continuidad en la actualidad y siempre ha sido una pieza esencial en la ‘Bicolor’, por ello llama la atención que no sea considerado. Por ello, durante una entrevista con el programa ‘Juego Cruzado’, le consultaron por su sentir tras quedar al margen.

Ante ello, el llamado ‘capitán del futuro’ evidenció su profunda tristeza por no entrar en los planes del comando técnico, ya que considera que aún le queda mucho por demostrar. No obstante, indicó que no siente que sea una puerta cerrada por completo.

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"Duele en el corazón no estar en la Selección Peruana. Tantos años que uno ha estado y yo aún siento que puedo aportar mucho. No creo que se haya terminado un ciclo; al revés, pienso que todavía no le he dado todo lo que tenía que darle a la selección. Haciendo las cosas bien, siento que puedo estar en un par de procesos más", manifestó el volante.

Renato Tapia se pronunció por supuesta pelea con la FPF

Por otro lado, Renato Tapia también indicó que no mantiene conversación con nadie de la Federación, salvo con el personal médico. En esa línea, desmintió que exista un conflicto con los directivos, ya que todas sus críticas anteriores también las comunicó de manera interna.

"Los únicos que me han hablado de la selección son los fisioterapeutas, que me extrañan. Pude conversar con el presidente y yo, públicamente, no he dicho nada que no haya conversado con él. Quizá no le gustó que yo le dijera algo... Yo digo las cosas como son", sostuvo.