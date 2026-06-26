0
EN VIVO
Francia vs Noruega por Mundial 2026
EN DIRECTO
Llaves de los 16avos de final del Mundial 2026

¿Guiño? Renato Tapia sorprende con impactante comentario de Sporting Cristal: "Equipo grande"

El volante peruano Renato Tapia sorprendió en una entrevista al referirse directamente al presente de Sporting Cristal.

Diego Medina
Renato Tapia se refirió a Sporting Cristal.
Renato Tapia se refirió a Sporting Cristal. | Foto: Juego Cruzado
COMPARTIR

Uno de los futbolistas que ha dado de qué hablar en las últimas horas es Renato Tapia. No solo tuvo una entrevista en la que se refirió al fútbol peruano, sino que también hizo un alto para dar firmes comentarios sobre el presente de Sporting Cristal y su trabajo con las divisiones menores.

Seleccionado peruano se perfila a incorporarse a Sporting Cristal para el Clausura

PUEDES VER: Seleccionado peruano se perfila a incorporarse a Sporting Cristal para el Clausura: "Posibilidad"

En primera instancia, el volante nacional fue consultado en el programa 'Juego Cruzado' sobre el trabajo formativo que se da en el fútbol peruano. Sabe que no hay una preparación plena de los jóvenes, por lo que deja abierta la pregunta de cómo se les puede exigir para que consigan grandes resultados.

"No se ha podido preparar a los jóvenes adecuadamente, con una base de partidos para poder enfrentar Sudamericanos Sub-15, Sub-17 o Sub-20. ¿Cómo le puedes exigir a alguien que juega tres meses que gane un torneo con selecciones que juegan en reserva, primera o en el extranjero? Es imposible", manifestó.

Renato Tapia da firme comentario sobre Sporting Cristal

Con el tema de menores como preámbulo, Renato Tapia hizo un alto para referirse a Sporting Cristal y su labor de años con las futuras promesas. Destacó que es uno de los pocos clubes que da valor al trabajo formativo, pero que, hoy por hoy, recibe muchas críticas por los malos resultados del primer equipo.

Dejó en claro que no es un comentario a favor de los dueños de Sporting Cristal, como Joel Raffo y Carlos Gonzales, pero señaló que se debe valorar que es uno de los equipos que apuesta por las jóvenes promesas peruanas por el bien del fútbol nacional.

"Cristal es uno de los pocos equipos peruanos que juegan con chicos de las inferiores. No hay más. Y los matan. Es cierto que todos los equipos quieren campeonar, pero si están apostando por las inferiores y les va mal, no podemos matarlos", manifestó.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Ficha por la 'U'? Raúl Ruidíaz impacta con mensaje por jugar en el Monumental: "Feliz de regresar"

  2. Pablo Lavandeira, ex Alianza Lima, remece el mercado y será figura de histórico club de Liga 1

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano