¿Guiño? Renato Tapia sorprende con impactante comentario de Sporting Cristal: "Equipo grande"

Uno de los futbolistas que ha dado de qué hablar en las últimas horas es Renato Tapia. No solo tuvo una entrevista en la que se refirió al fútbol peruano, sino que también hizo un alto para dar firmes comentarios sobre el presente de Sporting Cristal y su trabajo con las divisiones menores.

En primera instancia, el volante nacional fue consultado en el programa 'Juego Cruzado' sobre el trabajo formativo que se da en el fútbol peruano. Sabe que no hay una preparación plena de los jóvenes, por lo que deja abierta la pregunta de cómo se les puede exigir para que consigan grandes resultados.

"No se ha podido preparar a los jóvenes adecuadamente, con una base de partidos para poder enfrentar Sudamericanos Sub-15, Sub-17 o Sub-20. ¿Cómo le puedes exigir a alguien que juega tres meses que gane un torneo con selecciones que juegan en reserva, primera o en el extranjero? Es imposible", manifestó.

Renato Tapia da firme comentario sobre Sporting Cristal

Con el tema de menores como preámbulo, Renato Tapia hizo un alto para referirse a Sporting Cristal y su labor de años con las futuras promesas. Destacó que es uno de los pocos clubes que da valor al trabajo formativo, pero que, hoy por hoy, recibe muchas críticas por los malos resultados del primer equipo.

Dejó en claro que no es un comentario a favor de los dueños de Sporting Cristal, como Joel Raffo y Carlos Gonzales, pero señaló que se debe valorar que es uno de los equipos que apuesta por las jóvenes promesas peruanas por el bien del fútbol nacional.

"Cristal es uno de los pocos equipos peruanos que juegan con chicos de las inferiores. No hay más. Y los matan. Es cierto que todos los equipos quieren campeonar, pero si están apostando por las inferiores y les va mal, no podemos matarlos", manifestó.