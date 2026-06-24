Antes de la llegada de Roberto Mosquera a Sporting Cristal, el cuadro rimense evaluaba perfiles y conversaba con algunos futbolistas para reforzarse de cara al Torneo Clausura. Sin embargo, tras la oficialización del estratega peruano, esas negociaciones quedaron en pausa y el único que arribó al conjunto bajopontino fue Hernán Barcos.

Precisamente, el exentrenador de Sport Huancayo decidió referirse a este tema y señaló que primero busca tener una idea de juego y, a partir de eso, ver qué futbolistas necesita. Enfatizó que muchos hinchas se crearon expectativas sobre los nombres que pueden llegar, pero que él no trabaja así y se lo hizo saber a los directivos.

“Es la pregunta que todos se hacen. Acá se crearon algunas expectativas sobre eso, pero yo he hablado con la directiva y ellos saben porque he trabajado acá, que yo tomo decisiones a partir de construir una idea de juego. Porque soy entrenador, no soy más que el dirigente o periodista, pero yo tengo otra forma de pensar”, empezó diciendo el entrenador de Sporting Cristal.

Luego, añadió que primero necesita evaluar a su equipo en un partido y después sacar conclusiones: “Acá es muy fácil de decir yo necesito un 10, necesito esto, no, yo no lo siento así. Yo estoy evaluando y voy a evualuar al equipo jugando. Entonces, mi idea es esta, jugar con un equipo y me voy a dar cuenta qué lugares tenemos má débiles para buscar un jugador sobre algo que está armado, porque es muy fácil llegar, no conocer a los jugadores, no sé qué sistema jugar, quiero un 9, quiero un 10... Sería un irresponsable y nunca he actuado así”.

“Yo sé que toda la gente quiere que suene un nombre, pero si acá no construimos una idea de juego y traemos a Pelé, esto no va a funcionar, entonces no soy mejor que ninguno de ustedes en pensamiento de fútbol, solamente soy entrenador y tengo otro prisma y mi prisma es construir una idea de juego. Sobre el camino, voy a ver las individualidades y si esto está cobrando el juego colectivo que necesita Cristal, empezaré a decir este se puede ir, puedo traer a este porque me está faltando para lo que yo quiero”, finalizó.