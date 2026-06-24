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Sporting Cristal se contactó con laureado delantero uruguayo para el Torneo Clausura: "Propuesta"
¿Golpe en el mercado? Revelan que Sporting Cristal se contactó con un delantero uruguayo que tiene un amplio palmarés para acompañar a Hernán Barcos en la delantera.
Sporting Cristal continúa en la búsqueda de nuevos refuerzos para el Torneo Clausura, en el que necesita avanzar en la clasificación y acercarse a la disputa por el título de la Liga 1 2026. En ese marco, se supo que el club salió en busca del fichaje de un reconocido delantero uruguayo, con un amplio palmarés, para reforzar su ataque.
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Sporting Cristal se contactó con laureado delantero uruguayo
Los hinchas de Sporting Cristal están expectantes por los probables refuerzos que lleguen al club. En ese contexto, en el programa 'Modo Fútbol', el periodista Paul Pérez reveló que el cuadro rimense buscó cerrar la llegada de Nicolás López, actual delantero de Nacional de Uruguay.
El periodista deportivo indicó que el club estableció contacto con el atacante, pero la propuesta que acercó no fue lo suficientemente atractiva para el entorno del jugador ni para el club, por lo que optaron por declinar la oferta.
Sporting Cristal buscó a Nicolás 'Diente' López como posible fichaje
"Sporting Cristal no se va a quedar solo con Hernán Barcos. Cristal buscó a Nicolás 'Diente López. Sin embargo, ni el entorno del futbolista ni el club estuvo de acuerdo con la propuesta y la rechazaron", señaló el citado comunicador.
De esta forma, queda en evidencia que la escuadra bajopontina sigue buscando otro ‘9’ en el mercado extranjero y apunta a que sea uno de gran jerarquía y trayectoria.
Presidente de Nacional confirmó oferta de Sporting Cristal por Nicolás López
Durante una entrevista con 'Carve Deportiva', el presidente de Nacional, Flavio Perchamn, confirmó que llegaron dos ofertas por los servicios de Nicolás López. "En el caso puntual del ‘Diente’ López, llegaron dos ofertas por él y se las trasladé al padre. Una de Sporting Cristal y otra de Independiente de Medellín", indicó el directivo.
Palmarés de Nicolás López
A lo largo de su carrera, Nicolás López ha logrado numerosos títulos, una muestra de que se trata de un delantero de gran jerarquía. Este es su palmarés:
- Campeón de la Concacaf (2020): Tigres UNAL.
- Campeón de Campeones de México (2023): Tigres UNAL.
- Campeón del Clausura de México (2023): Tigres UNAL.
- Campeón de la Liga de Uruguay (2011, 2012 y 2025): Nacional.
- Campeón de la Supercopa de Uruguay (2025): Nacional.
- Copa Italia Primavera Sieger (2012): AS Roma Sub-19.
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