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Futbolista pretendido por Universitario para el Clausura se pronunció para impacto de hinchas: "Confíen"
Jugador que venía sonando fuerte como posible refuerzo de Universitario acaba de romper su silencio con firme mensaje en este mercado de pases.
Universitario de Deportes no se queda con los brazos cruzados en el mercado de pases de la Liga 1 y ha puesto la mirada en varios jugadores para potenciar su plantel. Uno de ellos es Ian Wisdom, quien mantiene contrato con Sporting Cristal hasta fines de 2026, pero algunas informaciones revelaron que podía llegar a tienda crema en esta etapa de 2026.
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Desde tienda celeste indicaron que el volante de 20 años está vinculado al club al ser parte de un proyecto a largo plazo, por lo que no tienen intenciones de venderlo a un rival en esta etapa de la temporada. Por ello, Wisdom tomó la palabra tras anotar el gol de la victoria de Sporting Cristal ante CNI y dejó en claro su compromiso con la institución bajopontina.
En diálogo con Bicolor+, el joven futbolista comentó sobre la sufrida victoria ante el conjunto selvático, pero también se dirigió a los hinchas rimenses para confirmar su convicción de hacer bien las cosas por el club y buscar el título del campeonato a como dé lugar.
"Lo más importante es la victoria que conseguimos. Sabíamos que era un rival duro, pero supimos hacer lo que venimos entrenando y aprovechar las oportunidades que teníamos. Nos costó un poco el primer tiempo. Venimos entrenando muy bien la parte física. ¿A los hinchas? Que nos sigan apoyando y confíen en nosotros porque vamos a venir a campeonar y ganar todos los partidos", declaró Ian Wisdom tras el triunfo de Sporting Cristal.
(VIDEO: Bicolor+)
Julio César Uribe aclaró la posible llegada de Ian Wisdom a Universitario
En diálogo con la prensa local, Julio César Uribe ofreció estas declaraciones al ser consultado sobre la posibilidad de que Ian Wisdom deje Sporting Cristal para reforzar a Universitario de Deportes.
"Nosotros no lo hemos mencionado, no se puede salir esa noticia y no puedo pronunciarme sobre algo que no conozco. Cada uno tiene su filosofía, su forma de ver las cosas, de actuar y nosotros tratamos de simplemente cumplir nuestro propósito respetando lo que quieren nuestros adversarios también", declaró el director general de fútbol de Sporting Cristal.
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