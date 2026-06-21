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Ian Wisdom y su fuerte mensaje a los hinchas de Sporting Cristal: "Vamos a venir..."
Ian Wisdom envió un rotundo mensaje a los hinchas de Sporting Cristal, afirmando todo los objetivos que desea alcanzar con el club celeste en la temporada 2026.
Ian Wisdom destacó la importancia de la victoria de Sporting Cristal por 2 -1 sobre Estudiantil CNI en la segunda jornada de la Copa de la Liga Caliente 2026. El joven futbolista celeste valoró el esfuerzo realizado por el equipo en un escenario complicado y resaltó la capacidad del plantel para quedarse con los tres puntos.
Ian Wisdom y su mensaje a los hinchas de Sporting Cristal tras vencer en la Copa de la Liga
El atacante señaló que el cuadro rimense supo adaptarse a las dificultades del encuentro y ejecutar de buena manera el trabajo realizado durante la semana. "Lo más importante era conseguir el triunfo. Sabíamos que enfrentábamos a un rival difícil y en una cancha complicada, pero logramos plasmar lo que entrenamos y aprovechar las oportunidades que se presentaron", comentó tras el partido.
Ian Wisdom fue figura en el partido entre Sporting Cristal ante CNI por la Copa de la Liga
Wisdom también explicó que una de las claves para cambiar el desarrollo del partido fue el dominio del balón. Según indicó, Sporting Cristal mejoró notablemente en el complemento, etapa en la que consiguió controlar las acciones y generar las ocasiones necesarias para remontar el marcador. "En el segundo tiempo tuvimos mucha más posesión y eso nos permitió crear situaciones de peligro y encontrar los goles", afirmó.
Asimismo, el jugador resaltó el trabajo físico realizado por el plantel, aspecto que considera fundamental para la mejora mostrada después del descanso. "La preparación física nos ayudó bastante. Gracias a eso pudimos sostener la intensidad, tener más la pelota y atacar con mayor frecuencia que en la primera mitad", agregó.
Ian Wisdom dejó en claro que desea salir campeón con Sporting Cristal
Finalmente, Wisdom aprovechó para enviar un mensaje de confianza a los hinchas de Sporting Cristal, asegurando que el grupo mantiene intacta la ambición de pelear por el título. "Que sigan apoyándonos y creyendo en nosotros. Vamos a luchar para campeonar y ganar cada partido. También quiero dedicar este triunfo a mi papá, que me está viendo desde Lima", concluyó
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