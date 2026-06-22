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Gianluca Lapadula y su inesperada cifra goleadora que ilusiona a hinchas de Universitario

Lapadula llega a Universitario con el objetivo de convertirse en una pieza clave en el esquema de Héctor Cúper y así ayudar al equipo a pelear por el título del Torneo Clausura.

Antonio Vidal
La cifra goleadora con la que llega Gianluca Lapadula a Universitario. Foto: composición Líbero
La cifra goleadora con la que llega Gianluca Lapadula a Universitario. Foto: composición Líbero
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Gianluca Lapadula es el flamante refuerzo de Universitario de Deportes para el Torneo Clausura de la Liga 1, un fichaje que ha ilusionado a la hinchada crema tras un Torneo Apertura para el olvido, luego de incorporar refuerzos que no dieron la talla. En ese sentido, la llegada de Lapadula, jugador de la selección peruana, irrumpe como un nombre de peso para el certamen local. Por ello, en esta nota conocerás cómo llega el ítalo-peruano a la ‘U’ tras su paso por Spezia.

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Gianluca Lapadula y su inesperada cifra goleadora que ilusiona a hinchas de Universitario

El delantero, en la actual temporada, solo ha podido disputar un total de 19 partidos: 18 en la Serie B y 1 en la Copa Italia, en los que ha marcado 6 goles y brindado 3 asistencias.

Sin embargo, el paso de Lapadula por Spezia en este último tramo ha sido duro, debido a que no fue convocado en 16 encuentros. A ello se suma que fue suplente y no ingresó en cinco partidos. Además, una de las rachas que el ‘Bambino’ espera romper es no haber podido marcar más de un gol en un mismo encuentro, cifras que buscará dejar atrás con Universitario.

Gianluca Lapadula llegó a Universitario

Gianluca Lapadula llegó a Universitario

¿Qué se espera de Gianluca Lapadula en Universitario?

Lapadula llega para ser el reemplazo de Alex Valera, quien ha estado muy lejos del gol en esta temporada. Además, ampliará las variantes en el esquema de Héctor Cúper, ya que el ‘Bambino’ aparece como una pieza que permitirá armar diferentes formaciones en ataque.

El posible once de Universitario, encabezado por el ítalo-peruano: Diego Romero; Anderson Santamaría, Caín Fara, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Jordan Guivin, Jairo Concha, Andy Polo y José Carabalí; Edison Flores y Gianluca Lapadula.

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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