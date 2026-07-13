Continúan las malas noticias en Alianza Lima. Tras la derrota por 2-0 ante Deportivo Cali de Colombia, resultado que no cayó para nada bien en la hinchada ni en el comando técnico, ahora los dirigidos por Pablo Guede presentan una nueva baja a pocos días de afrontar la primera fecha del Torneo Clausura 2026, situación que encendió las alarmas en Matute.

¿Quién es la nueva baja en Alianza Lima?

Según información del periodista deportivo José Varela, a la ya confirmada ausencia de Renzo Garcés se suma la baja de Cristian Carbajal, quien presenta un desgarro en el muslo derecho y podría perderse más de un partido con los blanquiazules.

“¡NUEVA BAJA EN ALIANZA LIMA! Cristian Carbajal presenta un desgarro en el posterior del muslo derecho y se perderá las primeras dos fechas del Torneo Clausura.”, publicó el comunicador en su cuenta de X.

Cristian Carbajal se perderá el inicio del Clausura con Alianza Lima.

A falta de confirmación oficial por parte del cuadro íntimo, Cristian Carbajal se perdería los primeros encuentros del Clausura. Se espera que en las próximas horas el club dé a conocer el parte médico del lateral izquierdo y el tiempo que tendrá para recuperarse de su lesión.

Alianza Lima vs Sport Huancayo

En medio de este panorama adverso, Alianza Lima jugará la primera fecha del Torneo Clausura este domingo 19 de julio a las 7 de la noche (hora peruana), cuando reciba en el Estadio Alejandro Villanueva a su similar de Sport Huancayo. Posteriormente, los victorianos afrontarán la fecha 2 en calidad de visita ante Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra. Recordemos que en el Torneo Apertura, Alianza Lima derrotó por 2-1 a los de Cutervo en el Estadio Alejandro Villanueva, con goles de Renzo Garcés y Paolo Guerrero.