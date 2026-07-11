México dejó en claro su intención de iniciar acciones legales tanto penales como civiles en Estados Unidos debido a la muerte de ciudadanos mexicanos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y durante operaciones de control migratorio. Incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta decisión recientemente y destacó la importancia de abordar este asunto en el ámbito internacional.

17 mexicanos fallecieron bajo custodia u operaciones de ICE en EE. UU.

Texas Public Radio y otros medios internacionales compartieron más detalles sobre este anuncio de México, el cual se produce tras el trágico incidente en el que un agente del ICE disparó y mató a Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano de 52 años, durante una operación de control migratorio en Magnolia Park, Houston, el 7 de julio.

17 mexicanos fallecieron bajo custodia u operaciones de ICE en EE. UU.

Salgado, quien había residido en EE. UU. durante varias décadas, tenía una solicitud de permiso de trabajo pendiente. Frente a ello, el canciller Roberto Velasco informó que, desde el inicio de la actual represión migratoria en el país, se han registrado 17 muertes de ciudadanos mexicanos relacionadas con el ICE, de las cuales 14 ocurrieron en centros de detención y tres durante operativos de control migratorio, incluida la de Salgado Araujo.

Velasco anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores pedirá a la Procuraduría General de la República que remita los casos a la Fiscalía Estatal de Estados Unidos y al Departamento de Justicia, con el objetivo de iniciar investigaciones penales. Las denuncias se presentarán 'contra los responsables'.

En tanto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló lo siguiente: 'Haremos todo lo que esté a nuestro alcance', enfatizó, y añadió que México no puede permanecer indiferente ante las muertes de sus ciudadanos durante las operaciones del ICE o en centros de detención gestionados por empresas privadas.

¿Cuál fue la defensa de las autoridades estadounidenses?

Las autoridades de la nación de Trump comunicaron que los agentes realizaban una operación cuando Salgado Araujo intentó eludir su arresto, utilizando su vehículo como arma, lo que llevó a un agente a disparar en defensa propia.

No obstante, esta versión ha sido puesta en duda por testigos y familiares. Según informó El País, los vecinos escucharon a Salgado gritar: '¡Me están matando!', durante el tiroteo. Además, su familia indicó que se enteró de su muerte a través de videos y redes sociales, y no por parte de las autoridades.