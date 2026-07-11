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ALERTA MÁXIMA, conductores ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: Trump RESTRINGE las licencias de los que NO rindan este examen

El Gobierno de Estados Unidos ha decidido suspender las licencias de conducir de aquellos conductores que no presenten su examen escrito correspondiente.

Melanni Miranda
Cuidado, conductores: Trump restringe las licencias de los que NO rindan este examen.
Cuidado, conductores: Trump restringe las licencias de los que NO rindan este examen. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Lograr la renovación de la licencia de conducir en California, Estados Unidos, se ha vuelto un proceso complicado para una gran cantidad de conductores. Esto, luego de la detección de irregularidades en miles de exámenes escritos por parte del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Esta situación ha ocasionado preocupación entre los usuarios, quienes ahora enfrentan obstáculos adicionales para cumplir con este trámite.

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Atención, conductores: Trump restringe las licencias de los que NO rindan este examen

El Cronista señaló recientemente que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California ha notificado a aproximadamente 11.000 conductores sobre la necesidad de presentar nuevamente el examen teórico de manejo.

Licencia.

Cuidado, conductores: Trump restringe las licencias de los que NO rindan este examen.

Esta inesperada medida se ha implementado tras la detección de irregularidades durante los controles internos relacionados con las pruebas de conocimientos. Los afectados tienen un plazo máximo de 30 días para cumplir con este requisito; de lo contrario, podrían enfrentar la suspensión de su licencia de conducir en el estado.

Cabe precisar que, si bien el DMV no ha detallado la naturaleza de las anomalías encontradas, el Gobierno sí ha confirmado que revisará cada vehículo y aplicará multas a aquellos conductores que no hayan completado este trámite a tiempo.

¿Qué sucederá si el conductor no rinde nuevamente su examen escrito?

El DMV ha señalado que los conductores que no se presenten a realizar el examen nuevamente dentro del plazo estipulado o que no logren aprobarlo perderán su licencia de conducir y quedarán inhabilitados para manejar.

Este examen escrito tiene como finalidad evaluar el conocimiento sobre las normas de tránsito, las señales viales y las prácticas de conducción segura. Según el organismo, asegurar la validez de estas evaluaciones es clave para preservar la seguridad en las calles y carreteras del estado.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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