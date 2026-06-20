Aviso importante: recientemente, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) emitió una alerta sobre una nueva modalidad de estafa dirigida a inmigrantes que buscan registrar un automóvil en Colorado, Estados Unidos. La institución señaló que los estafadores intentan aprovecharse de la falta de información de las víctimas para obtener beneficios ilícitos. Por ello, ¿qué debes saber y cómo evitar ser perjudicado?

Inmigrantes conductores en EE. UU.: DMV expone nueva modalidad de estafa a la hora de registrar un auto, ¿cómo evitarlo?

El DMV emitió un comunicado el 16 de junio, en el que alertó sobre un aumento alarmante de fraudes que afectan de manera directa a ciudadanos extranjeros que buscan registrar un automóvil en el país. Se ha detectado que individuos se hacen pasar por "ayudantes" con la intención de ofrecer apoyo a los propietarios en el proceso de registro, pero su verdadero fin es apoderarse ilegalmente de los vehículos.

DMV expone nueva modalidad de estafa a la hora de registrar un auto en Colorado, ¿cómo evitarlo?

Al respecto, Dana Chávez, jefa de investigaciones de la Unidad de Investigación de Vehículos Motorizados (MVIU), expresó que los investigadores han notado una tendencia preocupante: los estafadores se aprovechan del proceso de titularidad y matriculación para obtener el control legal del automóvil.

Tal como señaló, esta táctica se dirige especialmente a inmigrantes que no cuentan con documentos de identidad oficiales, quienes son abordados con la promesa de representación legal o a quienes se les exige incluir a estos estafadores directamente en el título de propiedad.

¿Qué debes hacer para evitar ser estafado?

Los funcionarios de Colorado dejaron un importante mensaje a los inmigrantes: para que su vehículo sea considerado legalmente de su propiedad, es imprescindible contar con una licencia de conducir o una tarjeta de identificación válida del estado. El estado proporciona estos documentos a todos los solicitantes, sin tener en cuenta su situación migratoria, lo que elimina la necesidad de recurrir a terceros para obtenerlos.

Según el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Colorado, los inmigrantes que no están informados son con frecuencia blanco de estafadores. Además, detalló que existen varias opciones disponibles para quienes desean registrar su vehículo.