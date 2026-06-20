Recientemente, Jeff Joseph, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración en Estados Unidos, afirmó que “este gobierno no puede cambiar la ley mediante memorandos y notas a pie de página”. Bajo este contexto, AILA busca demandantes para iniciar acciones legales a nivel federal. ¿Qué deben saber los inmigrantes?

Atención, solicitantes de la residencia: esto se sabe sobre el fin de la 'gracia' legal

INDIA CURRENTS compartió detalles sobre este último memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el cual ha generado inquietud en las comunidades inmigrantes y en los sectores legales que las respaldan. La directiva 'Ajuste de estatus como cuestión de discreción y gracia administrativa' transforma el proceso para quienes buscan la residencia permanente en el país.

Al redefinir lo que históricamente se consideraba un procedimiento legal habitual como un “remedio extraordinario", la política podría forzar a cientos de miles de inmigrantes legales, profesionales altamente cualificados y familiares de ciudadanos estadounidenses a abandonar el territorio y esperar indefinidamente en el extranjero la aprobación de su tarjeta de residencia (Green Card).

Atención, solicitantes de la residencia: esto reveló el presidente de AILA sobre el fin de la “gracia” legal.

Por años, el 'ajuste de estatus' ha sido el método estándar para los extranjeros que ya se encuentran en la nación americana y cumplen con los requisitos necesarios. Este proceso permite a las personas permanecer en EE. UU. junto a sus familias y empleadores mientras se gestionan sus solicitudes de residencia permanente. No obstante, el nuevo memorando altera drásticamente este procedimiento.

Según la directiva, las oficinas locales del USCIS deben considerar el ajuste de estatus como una excepción, en lugar de la norma. Cada vez más, se señala a los solicitantes que opten por el 'procesamiento consular', lo que implica volver a sus países de origen para solicitar una visa de inmigrante en una embajada o consulado estadounidense.

¿Cómo afecta este anuncio a inmigrantes?

El impacto del memorando en los trabajadores altamente cualificados y en las familias con estatus migratorio mixto es significativo. Aunque se establecen excepciones limitadas para aquellos que no pueden realizar trámites consulares, como los menores inmigrantes especiales, la mayoría de los solicitantes enfrenta desafíos sin precedentes.

La incertidumbre generada por estas nuevas disposiciones perjudica de manera directa a dos grupos:

Aquellos que tienen vínculos familiares.

Los titulares de visas de trabajo que pertenecen a sectores altamente cualificados.

Cabe precisar que la situación también ha intensificado las dificultades para acceder a oportunidades laborales y mantener la unidad familiar, lo que genera un clima de preocupación entre los afectados.