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¿Franco Velazco renunció como administrador de Universitario de Deportes? Se confirma la verdad

Tras la derrota de Universitario ante Cienciano por el Torneo Clausura, se difundió información sobre la presunta renuncia de Franco Velazco al cargo de administrador.

Diego Medina
Franco Velazco fue tendencia en redes sociales ante presunta renuncia a Universitario.
Franco Velazco fue tendencia en redes sociales ante presunta renuncia a Universitario. | Foto: X Universitario
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Universitario de Deportes sufrió un duro golpe tras caer 2-0 ante Cienciano en Cusco por el Torneo Clausura 2026. Este marcador causó mucha desazón en la afición crema, por lo que las críticas no pararon de llegar hacia la administración del actual tricampeón del fútbol peruano. En medio de ello, se difundió una noticia que causó alarma en los aficionados: la renuncia de Franco Velazco.

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¿Franco Velazco renunció como administrador de Universitario?

Este hecho trascendió en redes sociales e hinchas de Universitario comenzaron a hacer las consultas sobre esta presunta medida del actual administrador temporal de los merengues. Ante este panorama, el periodista Gustavo Peralta tomó la palabra durante el programa 'Modo Fútbol' para revelar la verdad.

Resulta que esta información sobre la renuncia de Franco Velazco con Universitario de Deportes es totalmente falsa. El directivo se mantiene firme en el cargo y trabaja en busca de encontrar los caminos adecuados para cumplir con cada uno de los objetivos trazados este 2026.

"Hay mucha gente hablando de que en las últimas horas de que ha habido una renuncia de Franco Velazco. Esto no es verdad. Estaba mucha gente que me comentaba si era verdad... pero no, no es cierto. Aparte que no sería el proceso correcto porque hay un tema de Sunat, pero no es verdad.", informó el mencionado periodista.

(VIDEO: Modo Fútbol)

Es evidente que existe un malestar por parte de los hinchas de Universitario por el marcador sufrido en Cusco ante Cienciano. Si bien se mantiene entre los primeros lugares del Clausura, ahora tendrá que borrar esa mala imagen cuando reciban a Sporting Cristal en la siguiente jornada en el Monumental.

Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

El partido entre cremas y celestes por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el viernes 7 de agosto a partir de las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión será en exclusiva por L1 MAX.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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