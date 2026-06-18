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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTA a estudiante de 48 años debido a VISA VENCIDA, ¿fue deportado?
Un estudiante de Edmonds College, de 48 años, fue detenido por ICE debido a su permanencia en EE. UU. con una visa caducada, tal como lo reportó la agencia.
Un estudiante de Edmonds College, en Estados Unidos, fue detenido en el campus por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el sábado 13 de junio, tal como informó la propia casa de estudios. La universidad confirmó el incidente, que ha generado preocupación entre la comunidad estudiantil. ¿Qué más se sabe al respecto? ¿Esta persona ya fue deportada?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ¿Es legal que ICE los DETENGA por TIEMPO INDEFINIDO? La Corte Suprema lo evaluará
Atención, inmigrantes en EE. UU.: ICE arresta a estudiante de 48 años debido a visa caducada, ¿fue deportado?
KING 5 compartió detalles sobre la situación que atraviesa un estudiante de 48 años, quien fue detenido el sábado en el campus de Edmonds College por agentes enmascarados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el presidente de la universidad, el Dr. Amit B. Singh, los efectivos sacaron al individuo de un vehículo en un estacionamiento. Asimismo, la casa de estudios indicó que los agentes no se identificaron al ser cuestionados sobre su presencia.
En Washington, el gobernador Bob Ferguson ha declarado ilegal que las fuerzas del orden, incluidos los agentes federales, oculten su rostro durante interacciones con el público, salvo en situaciones de seguridad o condiciones climáticas adversas. En tanto, según un portavoz del ICE, el estudiante llegó al país americano desde Colombia en mayo de 2018 y debía abandonar el país en noviembre de 2019.
La agencia confirmó que aquel hombre excedió el tiempo permitido por su visa y no logró obtener un estatus legal que le permitiera permanecer en Estados Unidos. La detención se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la universidad y, actualmente, el estudiante se encuentra en el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma, a la espera de ser deportado a Colombia.
¿Qué dijo la misma institución sobre esta detención y la acción de ICE?
Edmonds College aseguró que su personal actuó de manera rápida y conforme a los protocolos establecidos durante el arresto. En un mensaje a la comunidad universitaria, el presidente del centro de estudios, Singh, expresó su preocupación por la seguridad de estudiantes y empleados, y enfatizó la importancia de una comunicación efectiva para fomentar un entorno más seguro.
Por su parte, un representante del ICE manifestó que la agencia promueve que las personas que se hallan en situación irregular en Estados Unidos opten por la deportación voluntaria a través de la aplicación móvil de la Patrulla Fronteriza y Aduanas. No se conocen más detalles sobre este caso.
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