¿ICE da marcha atrás? Administración Trump ABANDONA PLAN de convertir almacenes en centros de detención para inmigrantes pese a inversión millonaria

La administración Trump comenzó a desactivar una de sus apuestas más ambiciosas en materia migratoria en Estados Unidos, vinculada a la expansión de los centros de detención de migrantes en EE. UU. Según un reporte de The New York Times, el ICE planea vender o transferir a otras agencias federales siete de los 11 almacenes industriales adquiridos recientemente para transformarlos en centros de detención. "ICE planea vender o transferir a otras agencias federales siete de los 11 almacenes industriales que compró durante el último año para convertirlos en centros de detención de inmigrantes", señaló el diario estadounidense, en un giro respecto de un proyecto que ya había consumido cerca de 1.000 millones de dólares.

El ajuste se da en medio de un cambio de estrategia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ahora prioriza el uso de instalaciones ya existentes y coordinadas con gobiernos estatales y locales, en lugar de continuar con la reconversión de almacenes industriales impulsada en la etapa anterior. El ajuste reconfigura el rumbo de la política de detención migratoria en Estados Unidos, uno de los ejes centrales del debate sobre inmigrantes y control fronterizo.

El ICE abandona su plan de convertir almacenes en centros de detención para inmigrantes

El cambio de la administración Trump supone un retroceso para la llamada Iniciativa de reestructuración del sistema de detención del ICE, un plan valorado en US$38.000 millones que buscaba reorganizar los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. El proyecto pretendía reducir la red actual de más de 200 instalaciones a solo 34 centros federales, ampliando de forma significativa la capacidad de detención de inmigrantes en el país.

De acuerdo con The New York Times, el objetivo incluía elevar la capacidad hasta 100.000 camas, pero la conversión de almacenes en instalaciones de alta seguridad resultó más compleja y costosa de lo previsto, lo que frenó parte de su implementación.

La oposición legal y social frena la expansión de los centros de detención del ICE

La expansión de los centros de detención del ICE también enfrentó fuerte resistencia en distintos puntos de Estados Unidos, donde comunidades de estados como Michigan, Nueva Jersey, Maryland, Georgia y Utah cuestionaron el impacto de estas instalaciones sobre los servicios públicos e infraestructura local. Estas tensiones derivaron en demandas judiciales y en la suspensión de varios proyectos.

Uno de los casos más emblemáticos se registró en Romulus, Michigan, donde autoridades locales celebraron el abandono del proyecto tras una disputa legal. "Intentaron ganar tiempo, pero se quedaron sin opciones y ahora se han derrumbado por completo bajo la presión de nuestra demanda", declaró la fiscal general Dana Nessel, en referencia al retroceso del plan del ICE.

Actualmente, el DHS evalúa mantener solo algunos proyectos activos en estados como Texas, Arizona y Maryland, mientras analiza la compra de centros ya operativos para evitar nuevos costos de reconversión. El futuro de la estrategia migratoria de la administración Trump sigue en revisión, en un contexto de debate sobre inmigrantes y la capacidad operativa de los sistemas de detención en Estados Unidos.