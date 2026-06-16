ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ¿Es legal que ICE los DETENGA por TIEMPO INDEFINIDO? La Corte Suprema lo evaluará

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió asumir un caso de alto impacto que podría redefinir los límites del sistema migratorio en el país. El máximo tribunal analizará si el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene autoridad legal y constitucional para mantener detenidos por períodos prolongados o indefinidos a ciertos inmigrantes en procesos de deportación que aún no han sido resueltos.

Corte Suprema de EE. UU. revisa detenciones prolongadas de inmigrantes por ICE

El caso pone en el centro del debate a los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente a aquellos inmigrantes indocumentados que enfrentan procesos de expulsión y que, además, cuentan con antecedentes penales graves. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos podría marcar un antes y un después en la forma en que ICE gestiona la detención migratoria mientras se define el estatus legal de cada persona.

Según la información difundida por Noticias Telemundo, "la Corte Suprema evaluará si es legal y constitucional que ICE mantenga a ciertos inmigrantes bajo detención por tiempo indefinido o prolongado", lo que abre la puerta a una revisión profunda de las facultades actuales del sistema migratorio en Estados Unidos.

ICE en Estados Unidos: debate sobre la detención indefinida de inmigrantes

El punto más sensible del análisis constitucional se centra en determinar si estas detenciones prolongadas vulneran derechos fundamentales protegidos por la Constitución de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos evaluará si existe un límite legal claro sobre el tiempo que ICE puede mantener a una persona privada de libertad sin una resolución final de su caso migratorio.

El fallo podría impactar directamente en la política migratoria, afectando tanto a inmigrantes como a inmigrantes indocumentados que permanecen bajo custodia mientras esperan decisiones de deportación, y generando un precedente clave para futuros procesos dentro del sistema de inmigración en Estados Unidos.