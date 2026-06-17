ALERTA MÁXIMA por APUÑALAMIENTO MORTAL en estacionamiento de Walmart de Bessemer: IDENTIFICAN a víctima hallada en un autobús chárter estacionado

Un violento apuñalamiento ocurrido en el estacionamiento de un Walmart en Bessemer, Alabama, Estados Unidos, dejó a un joven muerto y a tres personas heridas. El hecho, registrado la tarde del lunes a bordo de un autobús chárter durante una parada programada, ha generado conmoción mientras continúa la investigación.

Hombre de Nueva Orleans es identificado como víctima de apuñalamiento mortal en autobús chárter en Walmart de Bessemer

La tragedia en un estacionamiento de Walmart en EE. UU. ocurrió alrededor de la 1:13 p. m., cuando el vehículo permanecía detenido frente a una tienda Walmart en Academy Drive. De acuerdo con la oficina forense del condado de Jefferson, la víctima mortal fue identificada como Darryel Sutton, de 22 años, residente de Nueva Orleans. En palabras de la fuente principal, WVTM 13 informó: "Un hombre de Nueva Orleans murió tras un apuñalamiento a bordo de un autobús fletado estacionado frente a un Walmart en Bessemer".

Un hombre de Nueva Orleans muere apuñalado en un autobús en Bessemer, Alabama, EE. UU.

El joven fue hallado con heridas punzantes tras el ataque ocurrido dentro del autobús, lo que fue clasificado como un homicidio en investigación. El hecho se registró durante una pausa del viaje de un grupo de trabajadores de seguridad que regresaban a Nueva Orleans tras participar en un evento en Tennessee.

Investigan apuñalamiento en estacionamiento de Walmart en Estados Unidos

Las autoridades de Bessemer indicaron que el apuñalamiento en el estacionamiento de Walmart estaría relacionado con una disputa personal entre trabajadores. La investigación preliminar apunta a un conflicto sentimental con una compañera de trabajo que habría generado una tensión prolongada durante horas o días.

La policía señaló que el hecho se habría originado por una discusión con una compañera de trabajo.

Además de la víctima fatal, otras tres personas resultaron heridas dentro del autobús estacionado en el Walmart EE. UU. Una de ellas sufrió lesiones graves y deberá someterse a cirugía, mientras que la otra presentó heridas de menor consideración. Inicialmente, la policía informó que podrían haber sido hasta cuatro los afectados. El sospechoso fue detenido en el lugar de los hechos, aunque las autoridades aún no han revelado su identidad ni los posibles cargos mientras se revisan las pruebas. La investigación por este apuñalamiento en EE. UU. continúa activa.