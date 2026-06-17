- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Portugal vs Congo
- Inglaterra vs Croacia
- Colombia vs Uzbekistán
- Alianza Lima
- Universitario
- Fichajes Vóley
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE EVACÚA el centro de detención "Alligator Alcatraz" en Florida por un RIESGO IMPORTANTE
ICE reubica a cientos de inmigrantes por una amenaza climática en Florida, mientras persisten las dudas sobre "Alligator Alcatraz" por denuncias y litigios.
Las autoridades migratorias de Estados Unidos trasladaron a los inmigrantes que permanecían en el centro de detención "Alligator Alcatraz", ubicado en los Everglades de Florida, ante el inicio de la temporada de huracanes. La medida fue confirmada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que señaló que la reubicación busca garantizar la seguridad de las personas bajo custodia ante el aumento del riesgo de fenómenos climáticos en la región.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ¿Es legal que ICE los DETENGA por TIEMPO INDEFINIDO? La Corte Suprema lo evaluará
¿Por qué el ICE evacuó el centro de detención "Alligator Alcatraz" en Florida?
De acuerdo con información difundida por Agencia EFE, el ICE informó que los inmigrantes indocumentados alojados en la instalación fueron trasladados a otros centros de detención en Estados Unidos debido al inicio de la temporada de huracanes. "Al iniciarse la temporada de huracanes, el ICE y el estado de Florida trasladaron a los inmigrantes indocumentados desde la instalación de estructura flexible", indicó la agencia federal. Asimismo, precisó que la decisión se tomó para garantizar "la seguridad de los detenidos indocumentados".
Hasta el momento, las autoridades aún no revelan el destino de las personas que permanecían en este centro de detención del ICE, construido en una zona remota de los Everglades, al sur de Florida.
¿Quiénes eran los inmigrantes detenidos en "Alligator Alcatraz" y por qué crece la polémica en Estados Unidos?
Según registros del ICE citados por medios locales y recogidos por Agencia EFE, "Alligator Alcatraz" llegó a albergar un promedio de casi 1.400 detenidos por día. Los datos indican que cerca del 60 % de los inmigrantes retenidos fueron clasificados como personas "sin amenaza para el ICE", es decir, sin antecedentes penales registrados. Estas cifras han intensificado las críticas de organizaciones ambientales y de derechos civiles, que cuestionan la necesidad de construir el centro bajo el argumento de alojar a personas consideradas de alta peligrosidad.
Autoridades estatales niegan malas condiciones y no definen el futuro del centro de detención.
Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, aseguró que los datos contradicen la justificación inicial del proyecto. "Cuando se construyó sin participación pública, en pleno corazón de los Everglades el verano pasado, las autoridades dijeron que necesitaban ubicarlo allí porque iban a albergar a los peores de los peores", afirmó. "Y está claro que no es el caso".
La organización mantiene una demanda contra el estado de Florida al considerar que no se realizó la evaluación ambiental exigida por la normativa federal antes de la puesta en funcionamiento del centro. Según Samples, documentos obtenidos durante el proceso judicial indican que la operación del complejo habría tenido un costo aproximado de US$1,2 millones diarios.
Los cuestionamientos también se centran en el posible impacto ambiental sobre los Everglades, incluidos los humedales cercanos y las áreas que sirven de hábitat para la pantera de Florida. Mientras tanto, las autoridades estatales rechazan las acusaciones sobre presuntas malas condiciones dentro de la instalación y aún no han precisado cuál será el futuro de "Alligator Alcatraz" ni si sus operaciones fueron suspendidas de manera definitiva tras la evacuación de los detenidos.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ¿Es legal que ICE los DETENGA por TIEMPO INDEFINIDO? La Corte Suprema lo evaluará
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: fuerte aspirante a gobernador de Florida SE OPONE A LEGALIZARLOS y apoya las deportaciones
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Panini
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK
PRECIOS/ 49.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90