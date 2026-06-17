ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE EVACÚA el centro de detención "Alligator Alcatraz" en Florida por un RIESGO IMPORTANTE

Las autoridades migratorias de Estados Unidos trasladaron a los inmigrantes que permanecían en el centro de detención "Alligator Alcatraz", ubicado en los Everglades de Florida, ante el inicio de la temporada de huracanes. La medida fue confirmada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que señaló que la reubicación busca garantizar la seguridad de las personas bajo custodia ante el aumento del riesgo de fenómenos climáticos en la región.

¿Por qué el ICE evacuó el centro de detención "Alligator Alcatraz" en Florida?

De acuerdo con información difundida por Agencia EFE, el ICE informó que los inmigrantes indocumentados alojados en la instalación fueron trasladados a otros centros de detención en Estados Unidos debido al inicio de la temporada de huracanes. "Al iniciarse la temporada de huracanes, el ICE y el estado de Florida trasladaron a los inmigrantes indocumentados desde la instalación de estructura flexible", indicó la agencia federal. Asimismo, precisó que la decisión se tomó para garantizar "la seguridad de los detenidos indocumentados".

Hasta el momento, las autoridades aún no revelan el destino de las personas que permanecían en este centro de detención del ICE, construido en una zona remota de los Everglades, al sur de Florida.

¿Quiénes eran los inmigrantes detenidos en "Alligator Alcatraz" y por qué crece la polémica en Estados Unidos?

Según registros del ICE citados por medios locales y recogidos por Agencia EFE, "Alligator Alcatraz" llegó a albergar un promedio de casi 1.400 detenidos por día. Los datos indican que cerca del 60 % de los inmigrantes retenidos fueron clasificados como personas "sin amenaza para el ICE", es decir, sin antecedentes penales registrados. Estas cifras han intensificado las críticas de organizaciones ambientales y de derechos civiles, que cuestionan la necesidad de construir el centro bajo el argumento de alojar a personas consideradas de alta peligrosidad.

Autoridades estatales niegan malas condiciones y no definen el futuro del centro de detención.

Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, aseguró que los datos contradicen la justificación inicial del proyecto. "Cuando se construyó sin participación pública, en pleno corazón de los Everglades el verano pasado, las autoridades dijeron que necesitaban ubicarlo allí porque iban a albergar a los peores de los peores", afirmó. "Y está claro que no es el caso".

La organización mantiene una demanda contra el estado de Florida al considerar que no se realizó la evaluación ambiental exigida por la normativa federal antes de la puesta en funcionamiento del centro. Según Samples, documentos obtenidos durante el proceso judicial indican que la operación del complejo habría tenido un costo aproximado de US$1,2 millones diarios.

Los cuestionamientos también se centran en el posible impacto ambiental sobre los Everglades, incluidos los humedales cercanos y las áreas que sirven de hábitat para la pantera de Florida. Mientras tanto, las autoridades estatales rechazan las acusaciones sobre presuntas malas condiciones dentro de la instalación y aún no han precisado cuál será el futuro de "Alligator Alcatraz" ni si sus operaciones fueron suspendidas de manera definitiva tras la evacuación de los detenidos.