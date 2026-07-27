¿No llega a Universitario? Piero Quispe recibió oferta de club europeo: "Económicamente es..."

Uno de los jugadores que ha tomado mucha fuerza en este mercado de pases del fútbol peruano es Piero Quispe. Y es que su nombre se ha acercado a Universitario de Deportes tras quedar como agente libre a estas alturas del mercado de pases, pero ahora se reveló que tiene sobre la mesa una propuesta de un club de Europa.

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Piero Quispe recibió oferta de club europeo

Durante el programa 'Hablemos de MAX', el periodista Gustavo Peralta aseguró que Piero Quispe tiene un acuerdo con Universitario de Deportes para que sea la flamante incorporación del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, detalló que hay una oferta de un club de Grecia para hacerse de los servicios del mediocampista de 24 años.

El punto es que la oferta de Universitario de Deportes tiene un monto económico mayor a lo que presenta el conjunto de Grecia, por lo que el entorno de Piero Quispe comienza a evaluar los últimos detalles para la decisión final. Es claro que desean que su carrera siga en el exterior, pero deben ser rápidos a estas alturas del mercado de pases.

"Piero Quispe tiene la propuesta de la U, pero también tiene una propuesta de Grecia. El entorno quiere que siga en el extranjero, pero pagan más aquí en la U", informó el periodista Gustavo Peralta en el programa 'Hablemos de MAX'.

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De esta manera, todo apunta a que la llegada de Piero Quispe a Universitario está cada vez más cerca, debido a que hay varios factores que convencen de firmar su regreso a la escuadra merengue. El mediocampista tuvo su mejor versión con camiseta crema y espera ser fundamental para la obtención del tetracampeonato.

¿Cuál es el valor de mercado de Piero Quispe?

Según el portal Transfermarkt, Piero Quispe tiene un valor de mercado de 1,80 millones de euros a sus 24 años. Su mejor versión se dio en la temporada 2024 cuando defendía los colores de Pumas UNAM. En dicha temporada llegó a un valor de 2,80 millones de euros.