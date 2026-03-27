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ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en EE. UU.: DMV cambia aspecto CLAVE de las licencias de conducir y ahora esta marca los expondrá

El país de Trump se encuentra en el proceso de modificar su documento más importante, lo que generará un impacto en la comunidad de conductores inmigrantes.

Melanni Miranda
DMV cambia aspecto CLAVE de las licencias de conducir y ahora esta marca expondrá a inmigrantes.
DMV cambia aspecto CLAVE de las licencias de conducir y ahora esta marca expondrá a inmigrantes. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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¡Atención! Recientemente, el estado de Louisiana, de EE. UU., implementó una importante modificación en las licencias de conducir y tarjetas de identificación que emite el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Con esta nueva normativa, se busca exigir al estado incluir una restricción en los documentos otorgados a los que NO poseen la ciudadanía estadounidense.

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DMV cambia aspecto clave de las licencias de conducir y ahora esta marca expondrá a inmigrantes

El Cronista y otros portales internacionales compartieron más detalles sobre los últimos cambios en las licencias de conducir para este grupo. La nueva normativa del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Louisiana afecta directamente a inmigrantes y extranjeros con estatus legal en el estado.

EE.UU.

DMV cambia aspecto CLAVE de las licencias de conducir y ahora esta marca expondrá a inmigrantes.

La medida implica que, a partir de ahora, los documentos oficiales de aquellos que no sean ciudadanos llevarán una marca que evidencie su condición, lo que representa una modificación en la forma en que se gestionan estos registros. Con ello, se busca establecer una distinción entre ciudadanos y no ciudadanos en la emisión de licencias de conducir en el país.

Asimismo, se establece la obligación de que los agentes estatales notifiquen a las personas perjudicadas sobre esta restricción, lo que añade un nuevo nivel de control administrativo en el sistema. Esta acción actualiza los procedimientos internos, pero también refleja un enfoque estricto en la regulación de la documentación de identificación en el estado.

Ahora, esta identificación aparecería en las licencias de conducir en EE. UU.

Bajo este contexto, es importante señalar que la normativa estipula que el DMV, desde ya, implementará un código de restricción destinado a identificar situaciones específicas.

La medida en mención permitirá a Louisiana registrar de manera formal las licencias o identificaciones otorgadas a individuos que no han demostrado su ciudadanía americana.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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