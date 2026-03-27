¡Mucha atención! Faltan menos de dos semanas para que el plazo de pago de impuestos llegue a su fin. Al respecto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha decidido ofrecer asistencia especial para facilitar el proceso antes de que concluya la temporada de presentación de declaraciones de 2026 en EE. UU. ¿A quiénes beneficia?

EE. UU.: IRS anuncia esta ayuda clave previo a que llegue la fecha límite de pago de impuestos

‘Pennlive’ y otros portales internacionales compartieron información valiosa para los contribuyentes en Estados Unidos: el IRS anunció un horario especial de atención los sábados en varios Centros de Asistencia al Contribuyente (TAC) en el país americano y Puerto Rico.

IRS anuncia esta ayuda clave previo a que llegue la fecha límite de pago de impuestos.

Según lo expuesto en un comunicado oficial, este servicio estará disponible de 9.00 a 16.00 horas hasta finales de junio. Durante estos sábados, los contribuyentes podrán acceder a la asistencia habitual que ofrecen los TAC, aunque no se aceptarán pagos en efectivo.

Las ubicaciones en Pensilvania que participarán en esta iniciativa son: 600 Arch St. en Filadelfia y 2670 Industrial High en York. respectivamente.

Al respecto, el IRS ha aconsejado a los contribuyentes que se preparen para su visita programando una cita con antelación, llevando una identificación válida, como una licencia de conducir, y evitando llevar alimentos o bebidas.

¿Cuándo se llevará a cabo el próximo evento?

Tal como se informó en el comunicado público, el siguiente evento se llevará a cabo el sábado 28 de marzo de este año.

Se recomienda visitar el enlace proporcionado para obtener detalles adicionales y confirmar que no haya cambios en las fechas y horarios establecidos.