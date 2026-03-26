ALERTA MÁXIMA para contribuyentes en California.: el IRS advierte que impondrá MULTAS de más de $1,2 millones y PRISIÓN si cometen este ERROR en su declaración

El IRS ha emitido una alerta máxima para todos los contribuyentes en California tras la condena de una preparadora de impuestos involucrada en un fraude millonario. Amy Evangelista, de Lathrop, fue sentenciada a 18 meses de prisión y deberá restituir más de US$1,2 millones obtenidos de manera ilícita mediante la presentación de declaraciones falsas entre 2017 y 2020.

Las autoridades federales recalcan que este caso refleja el compromiso del IRS y del Departamento de Justicia con la integridad del sistema tributario, advirtiendo que cualquier intento de manipulación de declaraciones podría derivar en prisión, multas millonarias y procesos judiciales severos.

Cómo se cometió el fraude fiscal

Evangelista presentó más de 1.000 declaraciones falsas, inflando los reembolsos sin el consentimiento de sus clientes. La preparadora creó empresas ficticias, ingresos y gastos inventados, utilizando formularios Schedule C y 1099-MISC falsos para engañar al IRS y recibir reembolsos indebidos.

El IRS advierte que impondrá multas de más de $1,2 millones si cometen este ERROR en su declaración.

En uno de los casos, una clienta recibió un reembolso basado en una pérdida empresarial inexistente de US$8.830, demostrando cómo los documentos falsificados podían generar un impacto millonario en las finanzas públicas.

Consecuencias legales y advertencias del IRS

El Departamento de Justicia y la oficina de Investigación Criminal del IRS dejaron claro que la pena de prisión y la restitución total del dinero defraudado son consecuencia directa de este tipo de delitos. Los fiscales remarcaron que cualquier contribuyente o preparador que intente inflar reembolsos mediante declaraciones fraudulentas enfrentará multas superiores a US$1,2 millones y sanciones penales.

Además, las autoridades federales reiteran la importancia de confiar solo en preparadores de impuestos certificados y confiables, evitando errores o manipulaciones que puedan derivar en procesos judiciales, sanciones económicas y prisión. Este caso sirve como ejemplo del rigor con el que se persigue el fraude fiscal en California y en todo Estados Unidos.