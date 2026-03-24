ALERTA MÁXIMA para ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: el IRS impondrá MULTAS a quienes no realicen este trámite OBLIGATORIO en su declaración de impuestos

Presentar correctamente la declaración de impuestos es fundamental para ciudadanos e inmigrantes en Estados Unidos. El IRS ha reforzado los controles y advierte que no cumplir con ciertos ajustes obligatorios puede derivar en sanciones económicas.

Una declaración precisa permite reportar adecuadamente ingresos, deducciones y créditos fiscales. Esto no solo evita problemas legales, sino que también garantiza que los reembolsos se procesen sin demoras ni observaciones.

El trámite obligatorio que exige el IRS

El IRS establece que, si detectas errores en tu declaración de impuestos, debes presentar una declaración enmendada. Este es un trámite obligatorio cuando la información original contiene fallas o inconsistencias.

El IRS impondrá multas si no realizas este trámite obligatorio en tu declaración de impuestos.

Entre los errores más comunes se encuentran los ingresos mal declarados, problemas en deducciones fiscales, cambios en dependientes o cálculos incorrectos. Corregir estos datos es clave para que tu información coincida con los registros oficiales.

Qué pasa si no realizas este trámite

No cumplir con la declaración enmendada puede traer consecuencias importantes. El IRS puede realizar ajustes automáticos que generen deudas inesperadas o reduzcan el monto de tu reembolso.

Además, los contribuyentes pueden enfrentar multas e intereses, retrasos en los pagos e incluso una auditoría fiscal. Por eso, actuar a tiempo y corregir cualquier error es fundamental para evitar sanciones.

Cómo presentar una declaración de impuestos enmendada

Para enmendar su declaración de impuestos, debe presentar el Formulario 1040-X, Declaración Enmendada del Impuesto sobre los Ingresos Personales. Puede usar un software de impuestos para presentar electrónicamente su Formulario 1040-X en línea. Además, debe enviar los mismos formularios y anexos que presentó con su Formulario 1040 original, incluso si no se realizaron cambios en ellos.

Si utiliza un preparador que presenta electrónicamente (e-file), recuerde adjuntar el Formulario 8879 (SP), Autorización de Firma para Presentar la Declaración por medio del IRS e-file.

También es posible presentar hasta tres declaraciones enmendadas para el mismo año. Si necesita presentar en papel, asegúrese de enviar un Formulario 1040, 1040-SR o 1040-NR completo y enmendado, con todos los cambios correspondientes, junto con los comprobantes, formularios y anexos nuevos o modificados. Esto aplica especialmente si la declaración original se presentó en papel, para años tributarios anteriores, o si la declaración corresponde a años como 2021 o anteriores.