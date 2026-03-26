¡Atención! Recientemente, las autoridades policiales de Lebanon, EE. UU., se refirieron a la complicada situación de William Bohan, de 34 años. Según los últimos informes, se conoció que el hombre, señalado por el robo de una caja registradora en un puesto de venta de galletas de las Girl Scouts, ubicado en un Walmart de New Hampshire, ya está recluido en una prisión de Vermont.

Walmart: reportan arresto y cárcel para hombre que robó la caja registradora de un puesto de venta

‘WMTW’ y otros portales internacionales compartieron la última actualización que difundió el Departamento de Lebanon, en EE. UU., el cual reportó, el 25 de febrero, un robo ocurrido en la tienda Walmart de Plainfield Road, en West Lebanon. Según las autoridades, el sujeto había escapado tras apoderarse de una caja registradora que contenía cerca de 1.000 dólares.

Con el apoyo de un equipo canino y mediante lo expuesto por los medios, los agentes lograron seguir el rastro del individuo hasta el estacionamiento trasero de una licorería estatal de New Hampshire. Las cámaras de seguridad captaron al hombre corriendo por el lugar previo a abordar una Jeep Grand Cherokee blanca con placas no identificadas y salir de la escena.

La policía local señaló que, aunque la caja robada fue recuperada en la persecución, no contenía dinero al momento de ser hallada. El 26 de febrero, gracias a la colaboración del público y a las investigaciones, se pudo identificar al sospechoso, quien reside fuera del estado de New Hampshire.

El sospechoso responde al nombre de William Bohan, de 33 años, originario de Fairlee, Vermont. Ahora, está detenido en una prisión de dicha zona.

¿Qué declaró Bohan y cuándo es su próxima audiencia?

Bajo este contexto, se confirmó que Bohan, quien estaba en libertad condicional en Vermont por un delito de robo, ha sido arrestado tras admitir que sustrajo dinero de una caja fuerte, el cual utilizó para adquirir drogas.

La policía de Lebanon confirmó que existe una orden de arresto activa en su contra, vinculada al robo mencionado. Bohan espera una audiencia por violación de su libertad condicional, la cual está programada para el 22 de abril.