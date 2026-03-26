¡Atención! Recientemente, las autoridades locales informaron sobre un accidente que generó el cierre de un conocido carril en los alrededores de una tienda Walmart, en el sur de Laredo, en EE. UU. Se recomienda a los conductores buscar rutas alternas mientras se resuelve el incidente. ¿Qué pasó y por qué están involucrados cuatro vehículos?

Reportan choque entre cuatro vehículos que ocasionó el cierre inmediato de esta vía cerca a Walmart

Según los informes de 'LMTonline' y otros portales internacionales, este accidente se llevó a cabo el jueves por la mañana en la carretera US Highway 83, cerca del Walmart del sur de Laredo, lo cual llevó al cierre de un carril en dirección norte.

A través del Departamento de Policía de Laredo, se conoció que los agentes policiales llegaron al lugar alrededor de las 8.11 a. m. y procedieron a cerrar el carril afectado. En el incidente se vieron implicados cuatro vehículos. No obstante, no se conoce la identidad de los conductores.

Reportan choque entre cuatro vehículos que ocasionó el cierre inmediato de esta vía cerca a Walmart.

Asimismo, hasta el momento, no se han reportado heridos ni los testimonios de testigos. La investigación sobre las circunstancias del accidente continúa en curso. En tanto, es importante seguir con las recomendaciones sobre aquella vía que, hasta el cierre de la nota, sigue sin brindar ningún paso a los carros.

Preocupante hecho se llevó a cabo en Walmart

Bajo este contexto de incidentes y actos inesperados en Walmart, este caso llamó la atención de la comunidad: un agente de policía sufrió un incidente inusual en el establecimiento de Shreveport, donde su cabeza quedó atrapada en la puerta de un automóvil durante un intento de arresto.

Según el Shreveport Police Department, los oficiales intervinieron al detectar un presunto delito, pero la mujer involucrada se negó a seguir las instrucciones mientras permanecía en su vehículo. Este desacato provocó una situación tensa que puso en peligro a los agentes.