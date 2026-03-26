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ALERTA para clientes en Walmart de Oklahoma: conductor de FedEx es ARRESTADO por millonario ROBO de electrodomésticos en plena ruta de entregas
Un conductor de FedEx fue detenido en Oklahoma tras robar miles en productos de Walmart. ¿Cómo lograron descubrir el fraude y qué cargos enfrentará?
Un caso ha conmocionado y ha puesto en total alerta a los clientes de Walmart en Oklahoma, esto luego que las autoridades informaran el arresto de un conductor de FedEx, acusado de cometer un millonario robo durante su ruta de entregas. Para su hallazgo, lograron identificar un patrón sospechoso en paquetes marcados como entregados, pero que nunca llegaban a su destino.
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La investigación reveló que el trabajador habría aprovechado su acceso a la mercancía para sustraer electrodomésticos y electrónicos de alto valor, acumulando pérdidas superiores a los US$17,000. El caso encendió preocupaciones sobre la seguridad en los envíos y la confianza en los sistemas de entrega.
Tecnología clave para descubrir el robo
Ante el incremento de incidentes, el equipo de seguridad de Walmart implementó dispositivos de rastreo en varios paquetes sospechosos. Esta estrategia permitió seguir en tiempo real el recorrido de los envíos y detectar irregularidades en la ruta del conductor.
Arrestan a conductor de FedEx por robo millonario en Walmart Oklahoma.
Gracias a esta tecnología, se comprobó que algunos paquetes nunca fueron entregados y, en cambio, eran desviados o descartados. Las cámaras de vigilancia también captaron al sospechoso deshaciéndose de empaques, lo que reforzó las pruebas en su contra.
Arresto durante la ruta y cargos graves
El conductor fue detenido durante una parada de tráfico, poco después de abandonar una zona de entregas. Dentro del vehículo, los agentes encontraron paquetes reportados como entregados, que contenían productos electrónicos como celulares y audífonos.
Además, el acusado admitió portar un arma de fuego cargada, lo que agravó su situación legal. Ahora enfrenta cargos por robo mayor y posesión de arma durante la comisión de un delito, en un caso que sigue bajo investigación.
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