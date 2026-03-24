ALERTA MÁXIMA en Walmart de Rochester Hills: detienen a este hombre tras mostrar CONDUCTA INAPROPIADA hacia una clienta

Un incidente ocurrido en una tienda Walmart de Rochester Hills generó preocupación entre compradores y autoridades locales, luego de que un hombre fuera detenido por presunta conducta inapropiada hacia una clienta. El caso, reportado el 19 de marzo, involucra acusaciones de exhibicionismo dentro del establecimiento y ya está siendo investigado por las autoridades del condado de Oakland, quienes no descartan la existencia de más posibles víctimas.

Hombre fue arrestado por exhibicionismo frente a una clienta en un Walmart de Rochester Hills

De acuerdo con la información preliminar, el sospechoso fue identificado como Bryan Deangelo May, de 32 años, quien fue detenido en el mismo establecimiento tras ser observado realizando actos de exhibicionismo en la sección de ropa femenina. Las autoridades indicaron que el hombre habría dirigido su conducta hacia una compradora que se encontraba en el lugar.

Empleados de la tienda señalaron a los investigadores que el individuo había estado siguiendo de manera insistente a una mujer dentro del local antes de que se reportara el comportamiento indebido. Tras la alerta, las autoridades acudieron al sitio y procedieron a su arresto, sin que se registraran incidentes adicionales.

Bryan Deangelo May fue detenido por exponerse indebidamente ante una clienta.

Investigación en curso y llamado a posibles víctimas

Las autoridades del condado de Oakland informaron que el caso continúa bajo investigación, ya que no se descarta que otras personas resultaran afectadas por la conducta del acusado. En este contexto, se realizó un llamado público para que cualquier posible víctima se comunique con las autoridades.

En declaraciones recogidas por medios locales, la Oficina del Sheriff del Condado de Oakland expresó: "Estamos investigando activamente este incidente y alentamos a cualquier persona que haya tenido contacto con el sospechoso a que se presente y colabore con la investigación". Asimismo, FOX 2 Detroit reportó el caso, señalando que: "El sospechoso fue detenido tras comportamientos inapropiados dentro de una tienda Walmart, y las autoridades están evaluando si existen más víctimas relacionadas con este incidente".

El sheriff Michael Bouchard también manifestó su postura frente al hecho, afirmando: "Es lamentable y preocupante que las mujeres no puedan realizar sus compras cotidianas sin enfrentarse a este tipo de situaciones. Invitamos a cualquier persona afectada a contactarnos para que el responsable rinda cuentas ante la justicia".

Bryan Deangelo May enfrenta cargos por exhibicionismo agravado, un delito menor grave que puede implicar hasta dos años de prisión y sanciones económicas. Actualmente permanece detenido en la cárcel del condado de Oakland, bajo una fianza establecida en US$30.000. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes mientras se recopilan más testimonios y evidencia para esclarecer completamente lo ocurrido.