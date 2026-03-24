ALERTA MÁXIMA en Walmart de Tampa: lo que intentó hacer esta mujer en plena tienda DESATÓ EL CAOS entre clientes y trabajadores

La mañana del martes se vivieron momentos de tensión en una tienda Walmart de Tampa, Florida, luego de que una mujer fuera detenida tras intentar provocar un incendio dentro del establecimiento. El incidente generó alarma entre clientes y empleados, quienes tuvieron que ser evacuados de inmediato mientras la policía aseguraba la zona.

Autoridades de Tampa acudieron a un Walmart en East Hillsborough Avenue por un intento de incendio.

Mujer es acusada de intentar provocar un incendio en un Walmart de Tampa

De acuerdo con el reporte policial, los agentes acudieron al Walmart Estados Unidos ubicado en East Hillsborough Avenue alrededor de las 10:25 a. m., tras recibir una alerta por la presencia de humo en el interior del local. Al llegar, detectaron que el humo provenía de una acumulación considerable de cartón.

Aunque la situación generó preocupación entre los presentes, las autoridades confirmaron que el fuego no llegó a propagarse ni a convertirse en un incendio de gran magnitud. Sin embargo, el riesgo fue suficiente para activar los protocolos de emergencia dentro de la tienda. Como resultado, tanto trabajadores como clientes fueron evacuados rápidamente, mientras el lugar era acordonado por la policía para evitar mayores riesgos.

Mujer es detenida tras incidente en Walmart

La sospechosa fue arrestada aproximadamente a las 10:30 de la mañana, pocos minutos después de que se reportara el incidente. Actualmente, se encuentra bajo evaluación, mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Según información proporcionada por la fuente principal, "los agentes respondieron alrededor de las 10:25 a. m. y encontraron humo proveniente de una pila de cartón", indicó de forma textual 10 Tampa Bay News, medio que también difundió imágenes del establecimiento rodeado por fuerzas de seguridad.

Las autoridades confirmaron que, pese al caos generado, no se reportaron personas heridas. No obstante, el susto vivido dejó en evidencia la rapidez con la que una situación aparentemente controlada puede escalar y poner en riesgo a decenas de personas dentro de un espacio concurrido como Walmart Estados Unidos. El caso sigue bajo investigación, mientras se esclarecen los motivos detrás de este intento que encendió las alarmas en Tampa.