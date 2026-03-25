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ALERTA ROJA por amenaza de bomba en Walmart de Ohio: despliegan unidad canina y detienen a sospechoso en incidente que sacude a la ciudad
Las autoridades locales coordinaron rápidamente los protocolos de emergencia, asegurando la zona y protegiendo a empleados y clientes mientras se investigaba el incidente.
Una persona fue detenida tras una bomba en el Walmart de Ohio Valley Plaza, en St. Clairsville, que obligó a evacuar la tienda y generó alarma en toda la comunidad. El incidente ha sacudido a los vecinos y negocios cercanos, ya que la presencia de la unidad canina de detección de explosivos es poco frecuente en situaciones locales.
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Las autoridades locales actuaron con rapidez, asegurando la zona y coordinando los protocolos de emergencia para proteger a empleados y clientes mientras se investigaba la amenaza.
Amenaza de bomba en Walmart de Ohio
El jefe de policía de Richland, Michael Troullos, explicó que alrededor de la 1.30 p. m., los agentes acudieron al Walmart tras recibir la amenaza de bomba. La tienda fue evacuada de inmediato, y la unidad canina de la policía de Wheeling inspeccionó exhaustivamente el edificio, sin encontrar explosivos. Luego de la revisión, el local reabrió al público.
Amenaza de bomba en Walmart de Ohio activa unidad canina.
El Departamento de Policía de Richland, la Oficina del Sheriff del Condado de Belmont y la Policía de Wheeling trabajaron de manera conjunta, mientras que el Distrito de Bomberos de Cumberland Trail se mantuvo en alerta como medida preventiva.
Detención del sospechoso y próxima investigación
El sheriff del condado de Belmont, James Zusack, confirmó que gracias a la rápida acción de su oficina, una persona quedó bajo custodia. No se reveló el nombre del detenido, pero se indicó que se emitirá un comunicado oficial con más detalles el miércoles.
Las autoridades continúan investigando el origen de las amenazas y cualquier posible vínculo con otros comercios de la zona, mientras la comunidad permanece en tensión tras el inusual despliegue de la unidad canina.
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