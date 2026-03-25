0
EN DIRECTO
Real Madrid vs Barcelona femenino

ALERTA ROJA por amenaza de bomba en Walmart de Ohio: despliegan unidad canina y detienen a sospechoso en incidente que sacude a la ciudad

Las autoridades locales coordinaron rápidamente los protocolos de emergencia, asegurando la zona y protegiendo a empleados y clientes mientras se investigaba el incidente.

Gabriela Zevallos
Amenaza de bomba en Walmart de Ohio activa unidad canina.
Amenaza de bomba en Walmart de Ohio activa unidad canina. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

Una persona fue detenida tras una bomba en el Walmart de Ohio Valley Plaza, en St. Clairsville, que obligó a evacuar la tienda y generó alarma en toda la comunidad. El incidente ha sacudido a los vecinos y negocios cercanos, ya que la presencia de la unidad canina de detección de explosivos es poco frecuente en situaciones locales.

El IRS impondrá multas si no realizas este trámite obligatorio en tu declaración de impuestos.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA para ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: el IRS impondrá MULTAS a quienes no realicen este trámite OBLIGATORIO en su declaración de impuestos

Las autoridades locales actuaron con rapidez, asegurando la zona y coordinando los protocolos de emergencia para proteger a empleados y clientes mientras se investigaba la amenaza.

Amenaza de bomba en Walmart de Ohio

El jefe de policía de Richland, Michael Troullos, explicó que alrededor de la 1.30 p. m., los agentes acudieron al Walmart tras recibir la amenaza de bomba. La tienda fue evacuada de inmediato, y la unidad canina de la policía de Wheeling inspeccionó exhaustivamente el edificio, sin encontrar explosivos. Luego de la revisión, el local reabrió al público.

Walmart

Amenaza de bomba en Walmart de Ohio activa unidad canina.

El Departamento de Policía de Richland, la Oficina del Sheriff del Condado de Belmont y la Policía de Wheeling trabajaron de manera conjunta, mientras que el Distrito de Bomberos de Cumberland Trail se mantuvo en alerta como medida preventiva.

Detención del sospechoso y próxima investigación

El sheriff del condado de Belmont, James Zusack, confirmó que gracias a la rápida acción de su oficina, una persona quedó bajo custodia. No se reveló el nombre del detenido, pero se indicó que se emitirá un comunicado oficial con más detalles el miércoles.

Las autoridades continúan investigando el origen de las amenazas y cualquier posible vínculo con otros comercios de la zona, mientras la comunidad permanece en tensión tras el inusual despliegue de la unidad canina.

Lo más visto

  1. ALERTA ROJA en Walmart de Shreveport: la cabeza de un agente de policía quedó ATRAPADA en la puerta de un automóvil durante un ARRESTO VIOLENTO

  2. ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados y ciudadanos en estos 14 AEROPUERTOS de EE. UU.: ICE se despliega con el favor de Trump

  3. ALERTA MÁXIMA para ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: el IRS impondrá MULTAS a quienes no realicen este trámite OBLIGATORIO en su declaración de impuestos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano