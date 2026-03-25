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ALERTA TOTAL en el estacionamiento de Walmart en Glendale: mujer relata que sufrió un BRUTAL ATAQUE a su auto con ladrillos
Se registra un nuevo episodio de violencia vinculado a una pareja con antecedentes de comportamientos agresivos en Walmart de Glendale.
Una conductora del Valle de Arizona denunció haber vivido un momento de alto peligro cuando, junto a su esposo, fue víctima de un presunto ataque con ladrillos mientras ingresaba al estacionamiento de una tienda Walmart EE. UU. ubicada en Glendale, Arizona. El hecho ocurrió en febrero y ha generado preocupación tras conocerse que los presuntos responsables estarían vinculados a otros incidentes violentos similares.
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Mujer denuncia un brutal ataque a su auto con ladrillos en Walmart de Glendale
Según el relato recogido por Arizona's Family, Bailey Rasaas explicó que el 23 de febrero, ella y su esposo giraban hacia el estacionamiento cuando escucharon un claxon proveniente de otro vehículo que circulaba en sentido contrario. Instantes después, observaron cómo el auto sospechoso aceleraba y se detenía cerca de una señal de alto.
En ese momento, una pareja que viajaba en el vehículo comenzó a gritar y, presuntamente, lanzó ladrillos contra su automóvil. Tras el incidente, los afectados lograron tomar nota de las características del vehículo y contactaron a la policía, aunque los agresores huyeron del lugar antes de ser localizados. Rasaas describió el hecho como profundamente angustiante y afirmó que el episodio le provocó temor de volver a conducir durante varios días.
Detención de sospechosos
De acuerdo con la información difundida por Arizona's Family, los presuntos responsables, identificados como Alexander Jordan Black y Arianna Foster, fueron detenidos posteriormente y enfrentan cargos graves, entre ellos agresión agravada, conducta imprudente y daños a la propiedad.
Una pareja de Sun City es señalada por presuntamente protagonizar múltiples episodios violentos de ira al volante.
Las investigaciones también los vinculan con otros hechos ocurridos días antes y después del ataque en el estacionamiento. En uno de ellos, habrían seguido a un padre y su hija hasta el mismo Walmart EE. UU., donde supuestamente agredieron al hombre con una piedra mientras otra persona portaba un martillo. En otro episodio, reportado cerca de Loop 101 y Northern Avenue, se les acusa de provocar una colisión intencional, atacar con gas pimienta al conductor y dañar un vehículo con un hacha.
Pese a la gravedad de los hechos, la víctima del ataque en Glendale expresó alivio al saber que los sospechosos fueron arrestados. "Fue realmente aterrador… cuando vi lo ocurrido después, me sentí afortunada, porque pudo haber sido mucho peor", señaló en declaraciones recogidas por la misma fuente.
El caso ha encendido las alertas sobre la seguridad en espacios públicos y la necesidad de una mayor vigilancia ante comportamientos violentos en la vía pública.
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