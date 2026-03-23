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ALERTA ROJA en Walmart de Sylvester: esta es la TRAGEDIA que terminó con la vida de un hombre a plena luz del día

El incidente ocurrió durante el fin de semana en un local concurrido, y las autoridades investigan si la muerte de Reginald Alford fue aislada o intencional.

María Zapata
Un hombre murió tras recibir disparos en un Walmart el domingo.
Un hombre murió tras recibir disparos en un Walmart el domingo. | Composición: María Zapata | Líbero
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Un violento incidente ocurrido en un supermercado Walmart EE. UU. en Sylvester, Georgia, ha generado conmoción entre los residentes, luego de que un hombre perdiera la vida tras recibir varios disparos en pleno domingo. Las autoridades locales ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Walmart eeuu

El médico forense del condado de Worth identificó a la víctima como Reginald Alford, de 56 años.

Se efectuaron tres detenciones tras una riña en la gasolinera Walmart de North Logan.

PUEDES VER: ALERTA ROJA en Walmart de North Logan: una VIOLENTA PELEA en la gasolinera deja tres arrestados y una víctima menor de edad

Hombre muere tras ser baleado en Walmart de Sylvester

De acuerdo con información oficial, la víctima fue identificada como Reginald Alford, de 56 años y residente de la ciudad de Sylvester. El forense del condado de Worth, Jimmy Nelms, confirmó los detalles del caso.

Según reportó la fuente principal, WALB News 10, el hombre fue trasladado de urgencia en un vehículo a un hospital cercano tras resultar herido en el tiroteo. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir debido a la gravedad de sus lesiones.

El hecho ocurrió dentro de un Walmart EE. UU., un lugar frecuentado por familias y compradores, lo que ha incrementado la preocupación por la seguridad en espacios públicos en Estados Unidos.

Sigue en curso la investigación por la tragedia en Walmart EE. UU.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias exactas que rodearon el ataque. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre posibles sospechosos ni el motivo del tiroteo. El forense Jimmy Nelms indicó que las heridas sufridas por Alford fueron fatales, lo que confirma la gravedad del asalto ocurrido a plena luz del día.

Este nuevo episodio de violencia armada en Georgia vuelve a poner en debate la seguridad en establecimientos comerciales y la creciente preocupación ciudadana ante este tipo de sucesos. Mientras tanto, la comunidad de Sylvester permanece a la espera de más información oficial sobre este trágico caso.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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