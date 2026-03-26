Kathy Hochul otorgó US$51,5 millones para renovar puentes en Rochester, pero esto pasará con los carriles.

¡Mucha atención! Recientemente, el estado de Nueva York confirmó una inversión de US$51,5 millones destinada a la renovación de varios puentes en la Interestatal 590, considerada una de las vías más concurridas en el área metropolitana de Rochester, en EE. UU.

Con esta sorpresiva iniciativa, promovida por la gobernadora Kathy Hochul, se busca mejorar la seguridad en las carreteras y asegurar la longevidad de una infraestructura esencial para miles de conductores. ¿A quiénes beneficia y qué otros cambios se llevarán a cambio con este anuncio?

Kathy Hochul otorgó US$51,5 millones para renovar puentes en Rochester

'El Clarín' y otros portales internacionales difundieron la última acción de Kathy Hochul, quien decidió brindar US$51,5 millones para renovar puentes en Rochester. Las obras de infraestructura se llevarán a cabo en el municipio de Brighton, ubicado en el condado de Monroe.

En este lugar, se procederá al reemplazo de dos puentes que atraviesan la Ruta Estatal 31, conocida como Monroe Avenue, así como a la rehabilitación de los tramos sobre Allens Creek Road. Estas estructuras, que datan de la década de 1960, han llegado al final de su vida útil.

El proyecto contempla la edificación de nuevos puentes que incorporarán tecnología moderna. Tal como se menciona en el comunicado oficial, las nuevas estructuras contarán con un diseño de tramo continuo, lo que permitirá disminuir los costos de mantenimiento y mejorar su resistencia ante condiciones climáticas adversas. Se prevé que su vida útil sea de hasta 75 años.

Bajo este contexto, los puentes sobre Allens Creek Road recibirán refuerzos estructurales, incluyendo la adición de una viga extra y la rehabilitación de las plataformas existentes, lo que permitirá extender su funcionamiento por aproximadamente 50 años más, tal como se expone en el comunicado que se hizo público.

Esto pasará con los carriles y el tránsito

Vale resaltar que, en la fase de construcción, tal como señala el informe, se implementarán preocupantes cambios en el tránsito. La autopista, que habitualmente dispone de tres carriles por sentido, operará con solo dos carriles en cada dirección.

Asimismo, se informó el cierre de varias rampas de acceso y salida, especialmente aquellas relacionadas con Monroe Avenue. Las autoridades sugieren a los conductores que planifiquen sus trayectos con antelación para evitar inconvenientes.