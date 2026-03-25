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ALERTA ROJA por presencia de ICE en el aeropuerto de San Francisco: agentes SOMETIERON a una inmigrante guatemalteca frente a su hija
El incidente tuvo lugar en el aeropuerto de San Francisco y fue visto por varios testigos, entre ellos pasajeros y policías locales, sin que nadie interviniera.
La creciente vigilancia migratoria en espacios públicos de alto tránsito vuelve a generar preocupación en Estados Unidos tras un incidente reportado en el Aeropuerto Internacional de San Francisco que involucra a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con información difundida por Noticias Telemundo, una mujer inmigrante de origen guatemalteco fue intervenida y reducida por autoridades federales en presencia de su hija menor, en un hecho que ha encendido las alarmas entre comunidades migrantes y defensores de derechos civiles.
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Testigos señalaron que la situación se desarrolló de manera repentina, generando angustia tanto en la menor como en las personas que presenciaron el operativo dentro del aeropuerto.
¿Qué ocurrió con la inmigrante guatemalteca?
Según el reporte original de Noticias Telemundo, el hecho ocurrió cuando agentes federales interceptaron a la mujer y procedieron a someterla físicamente antes de concretar su detención. En palabras citadas por la fuente: "agentes de ICE sometieron a una inmigrante guatemalteca frente a su hija para arrestarla".
El episodio generó debate sobre los protocolos utilizados en este tipo de intervenciones, especialmente cuando hay menores presentes. Organizaciones defensoras de inmigrantes manifestaron su preocupación por el impacto emocional que situaciones como esta pueden tener en los niños, así como por el uso de la fuerza en espacios públicos concurridos, como aeropuertos internacionales.
Además, este caso se suma a una serie de reportes recientes que evidencian un aumento en las acciones de control migratorio en lugares de tránsito, donde agentes federales realizan operativos dirigidos a personas con posibles irregularidades en su estatus migratorio.
Preocupaciones por operativos del ICE en aeropuertos de Estados Unidos
El suceso ocurrido en el aeropuerto de San Francisco reavivó el debate sobre la presencia de ICE en lugares considerados sensibles, como las terminales aéreas, donde el contacto con familias y menores puede intensificar el efecto de estos procedimientos. Especialistas en derecho señalan que este tipo de acciones, si bien están dentro de las atribuciones de las autoridades migratorias, deben llevarse a cabo cumpliendo principios de proporcionalidad y garantizando un trato humanitario.
Por otro lado, los defensores de derechos civiles insisten en la necesidad de una mayor transparencia en los operativos, así como en la implementación de medidas que eviten situaciones traumáticas para los menores de edad que presencian la detención de sus familiares directos.
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