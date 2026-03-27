El IRS lanza ADVERTENCIA para contribuyentes en EE. UU.: quienes no cumplan con los requisitos OBLIGATORIOS para dependientes podrían perder hasta 500 dólares del beneficio

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió recientemente a los contribuyentes que quienes no cumplan con los requisitos obligatorios para dependientes podrían perder hasta US$500 del beneficio fiscal disponible. Este crédito, conocido como Crédito por Otros Dependientes, no es un cheque universal ni un estímulo adicional, sino un alivio fiscal que puede reducir el monto a pagar o aumentar el reembolso final en la declaración de impuestos.

El crédito aplica principalmente a hijos mayores de 17 años, padres dependientes y otros familiares o personas que cumplan con las reglas establecidas por el IRS. Para acceder al beneficio, es fundamental presentar correctamente la declaración de impuestos y reclamar a cada dependiente elegible según los lineamientos del formulario fiscal.

Cómo funciona el Crédito por Otros Dependientes

El IRS explica que este crédito se aplica a dependientes que no califican para el Crédito Tributario por Hijos, pero que sí cumplen los criterios de elegibilidad del IRS. El monto máximo es de US$500 por cada dependiente, y puede reflejarse como parte del reembolso de impuestos o como reducción del impuesto adeudado, según la situación de cada contribuyente.

El IRS alerta que incumplir requisitos de dependientes puede costar hasta 500 dólares.

Requisitos clave para reclamar el crédito

Para recibir hasta US$500, los contribuyentes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Reclamar a la persona como dependiente en la declaración de impuestos.

No usar al dependiente para reclamar el Crédito Tributario por Hijos o el Crédito Tributario Adicional por Hijos.

Tener un número de identificación válido del dependiente (SSN).

Que el dependiente sea ciudadano, nacional o residente extranjero de EE. UU.

Cumplir con las reglas generales del IRS sobre dependientes: vínculo familiar, residencia, apoyo económico y demás criterios fiscales.

No superar ciertos límites de ingresos: el crédito se reduce si el ingreso bruto ajustado excede los US$200.000 para individuos o US$400.000 para parejas casadas que presentan en conjunto.

Hijos de padres divorciados: quién puede reclamar

El IRS establece que un hijo solo puede ser reclamado como dependiente por un contribuyente en un año fiscal. Generalmente, el derecho corresponde al padre custodio, quien vivió con el menor la mayor parte del año. No obstante, el padre no custodio puede reclamar el crédito si el custodio firma el Formulario 8332, cediendo formalmente ese derecho para fines fiscales.

Cumplir correctamente con estos pasos asegura que los contribuyentes puedan aprovechar el crédito por dependientes sin problemas y recibir hasta US$500 por cada dependiente elegible, ya sea como reducción de impuestos o como parte del reembolso.