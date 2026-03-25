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ALERTA del IRS por reembolsos 2026: ADVIERTEN a contribuyentes sobre retrasos y posibles SANCIONES si no corrigen estos errores en la declaración
IRS advierte a contribuyentes sobre retrasos en reembolsos 2026 y posibles sanciones si presentan errores o inconsistencias en sus declaraciones.
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Millones de contribuyentes en Estados Unidos atraviesan la temporada de impuestos 2026 esperando recibir sus reembolsos del Servicio de Impuestos Internos. Aunque la agencia asegura un plazo de hasta 21 días para quienes presentan su declaración de manera electrónica con depósito directo, múltiples factores pueden retrasar la llegada de los fondos.
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El IRS también advierte sobre posibles sanciones en casos donde la información declarada contenga errores, omisiones o inconsistencias. Revisar cuidadosamente los datos antes de enviar la declaración es clave para evitar demoras y multas fiscales.
Cómo monitorear el estado del reembolso
Los contribuyentes pueden usar la herramienta '¿Dónde está mi reembolso?' y la app IRS2Go para conocer el estado de su devolución.
IRS alerta sobre retrasos en reembolsos 2026 y sanciones para contribuyentes.
- Se requiere información precisa: número de Seguro Social o ITIN, estado civil y monto exacto del reembolso.
- Los datos se actualizan solo una vez al día, por lo que no sirve consultar varias veces al día.
- En caso de demoras, recuerda que las declaraciones se procesan según su orden de llegada y los errores deben corregirse cuanto antes para evitar sanciones.
Quiénes califican para los créditos tributarios en 2026
Para reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, los contribuyentes deben:
- Tener ingresos ganados dentro de los límites establecidos.
- Contar con un número de Seguro Social válido.
- Ser ciudadanos estadounidenses o residentes durante todo el año.
- No presentar el Formulario 2555 (Ingresos Ganados en el Extranjero).
- Cumplir con reglas adicionales si están separados de su cónyuge y no presentan declaración conjunta.
Los beneficios varían según cantidad de hijos: desde US$649 para quienes no tienen hijos hasta US$8,046 para familias con tres o más hijos.
Principales causas de retrasos en reembolsos 2026
- Créditos tributarios específicos: El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario Adicional por Hijos tienen un calendario especial. La Ley PATH establece que estos pagos no se pueden emitir antes de mediados de febrero, para permitir al IRS verificar ingresos y prevenir fraudes. Por ello, quienes reclaman estos beneficios suelen recibir sus devoluciones a partir del 2 de marzo.
- Método de presentación: Presentar la declaración en papel puede demorar hasta 42 días o más. En cambio, la presentación electrónica agiliza significativamente el proceso y reduce la posibilidad de errores administrativos.
- Errores en la documentación: Los formularios con información incorrecta o incompleta requieren revisiones manuales adicionales. En algunos casos, el IRS envía cartas solicitando aclaraciones, lo que prolonga la espera y puede derivar en sanciones si no se corrigen los errores a tiempo.
- Deudas pendientes: Si el contribuyente tiene deudas federales sin pagar, el IRS retiene total o parcialmente el reembolso para cubrir las obligaciones previas.
- Datos bancarios incorrectos: Aunque el IRS fomenta el depósito directo, números de cuenta o rutas bancarias incorrectas hacen que la transacción falle y el proceso se reinicie.
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