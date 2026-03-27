ALERTA ROJA para clientes de Walmart en EE. UU.: Lionel Messi presentó una DEMANDA por la venta de productos falsificados con su nombre en la plataforma online

El futbolista Lionel Messi encendió las alarmas entre compradores tras presentar una demanda en Estados Unidos por la presunta venta de productos falsificados en Walmart, donde su nombre estaría siendo utilizado sin autorización en múltiples tiendas online dentro del marketplace. La acción fue presentada junto a su empresa LMGM ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y quedó a cargo del juez Edgardo Ramos.

El reclamo, elaborado por los abogados Matthew Lane Schwartz y Christopher Tom del estudio Boies Schiller Flexner LLP, se basa en el presunto uso ilegal de la marca registrada "MESSI", en violación del Lanham Act. Según el expediente, los acusados operan a través de redes de tiendas digitales identificadas como Defendant Internet Stores, utilizando múltiples cuentas y estrategias para comercializar imitaciones como si fueran productos oficiales.

Productos falsificados en Walmart, Temu y otras plataformas generan alerta

De acuerdo con la demanda, los vendedores crean tiendas digitales dentro de Walmart online, así como en plataformas como Temu y otros marketplaces, donde utilizan la marca "MESSI" para atraer compradores. Estas publicaciones incluyen imágenes, descripciones y estrategias de posicionamiento que hacen creer que los productos son auténticos.

Messi demanda por productos falsos en Walmart y otras tiendas digitales.

El problema es que ninguna de estas tiendas contaría con autorización oficial, lo que representa una posible violación de derechos de marca y un riesgo directo para los consumidores que buscan productos originales en estas plataformas digitales.

Cómo operan las tiendas dentro de las plataformas

El documento judicial detalla que los responsables utilizan múltiples cuentas, nombres falsos y cambios constantes de perfil para seguir activos tanto en Walmart como en Temu y otros sitios de comercio electrónico. Este sistema les permite continuar con la venta de productos falsificados incluso cuando algunas cuentas son detectadas o eliminadas.

Además, las ventas se realizan en dólares y con envíos a distintas ciudades de Estados Unidos, lo que amplía el alcance del problema y complica su control dentro de estos marketplaces globales.

La demanda de Messi

El expediente incluye capturas de pantalla de productos, declaraciones juradas de expertos y documentos judiciales que evidenciarían el funcionamiento de esta red. Con esta acción, el futbolista busca frenar la comercialización de estos artículos, bloquear las cuentas involucradas y obtener compensaciones económicas que podrían ascender a millones de dólares.

El caso pone en el centro a Walmart, Temu y otros marketplaces, generando una alerta directa para los consumidores, quienes deben verificar cuidadosamente la autenticidad de los productos antes de comprarlos en línea.