¡Mucha atención! Recientemente, una madre de familia denunció que dos adolescentes de 16 años fueron, aparentemente, grabadas mientras se cambiaban en un probador de un Walmart en Thomasville, en EE. UU. Este hecho ha ocasionado gran preocupación entre los padres y la comunidad, quienes exigen una investigación exhaustiva al respecto. ¿Qué se sabe al respecto?

Walmart: reportan que dos menores de edad fueron grabadas en un probador del establecimiento

'WalbNews' y otros portales webs señalaron que, este jueves 26 de marzo, se llevó a cabo un incidente que llamó la atención de diversos clientes y familias. Según el testimonio de una madre de familia a las autoridades locales, su hija y una amiga se encontraban probándose ropa en un Walmart cuando notaron una cámara de un celular asomándose por una rejilla.

Alarmadas y ante la inesperada situación, las jóvenes abandonaron el probador y comunicaron lo sucedido a un empleado del establecimiento. No obstante, el trabajador del lugar les aseguró que no había cámaras en esa área, lo que llevó a las chicas a informar a las autoridades al regresar a casa, llamando al 911.

A través del reporte de la madre y los medios, se confirmó que el Walmart de Thomasville fue donde se llevó a cabo el incidente, el cual se localiza en 15328 US-19 Sur, respectivamente.

Por su parte, las autoridades del condado de Thomas informaron que continúan investigando este presunto suceso, pues todavía no se ha dado con la identificación de algún sospechoso.

Alerta por amenaza de bomba en un Walmart de Ohio

En medio de esta preocupante situación en el Walmart de Thomasville, otro hecho alarmante se llevó a cabo en Ohio, donde la autoridad policial tuvo que activar la unidad canina.

El jefe de policía de Richland, Michael Troullos, informó que a la 1.30 p. m. se recibió una amenaza de bomba en un Walmart de la zona, lo que llevó a la rápida evacuación de la tienda. Inmediatamente, la unidad canina de la policía de Wheeling realizó una inspección minuciosa del establecimiento, sin hallar explosivos. Tras la revisión, el local reabrió sus puertas al público.