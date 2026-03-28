¡Atención! Recientemente, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) dio un anuncio importante a quienes deseen obtener por primera vez una licencia de conducir en el estado: a partir de ahora, deberán presentar ciertos documentos esenciales al momento de realizar el trámite. A continuación, los detalles.

Conductores inmigrantes en EE. UU.: DPS restringirá la licencia a los que omitan estos papeles en este 2026

‘El Cronista’ compartió información valiosa sobre esta sorpresiva medida en Texas, EE. UU. Al iniciar el proceso de solicitud por primera vez, es necesario que este paso se presente de forma presencial, entregando todos los documentos requeridos en ese momento.

El procedimiento marca el primer paso de una serie de requisitos que deben cumplirse para avanzar. Es crucial que la documentación esté vigente, ya que el Departamento de Seguridad Pública (DPS) no aceptará papeles caducados.

Conductores inmigrantes en EE. UU.: DPS restringirá la licencia a los que omitan estos papeles en este 2026.

Para obtener este documento esencial, las autoridades exigen la presentación de varios elementos:

Prueba de ciudadanía.

Presencia legal en el país americano.

Comprobante de residencia en Texas.

Un número de seguridad social junto con su tarjeta.

Matrícula de vehículos en el estado.

Prueba de seguro del vehículo.

¿Qué es necesario para obtener la licencia de conducir?

Según las autoridades locales, se ha establecido una serie de pasos esenciales para llevar a cabo el trámite completo, los cuales son:

Presentar la solicitud junto con la documentación requerida.

Luego, se debe programar una cita en una oficina correspondiente.

Es necesario abonar la tasa de solicitud y proporcionar huellas digitales para la verificación de antecedentes penales.

También se requiere tomarse una fotografía y aprobar un examen de visión.

Finalmente, es indispensable completar y aprobar el examen de conocimiento y conducción.

Cabe precisar que estos procedimientos son clave para garantizar la correcta gestión del trámite.