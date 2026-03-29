ALERTA MÁXIMA para trabajadores inmigrantes en Texas: podrías quedarte sin licencia laboral si no cumples este NUEVO requisito desde mayo

Una nueva medida en Texas podría cambiar radicalmente el panorama laboral para miles de inmigrantes. La Texas Department of Licensing and Regulation aprobó una norma que exigirá demostrar presencia legal en Estados Unidos para obtener o renovar licencias profesionales a partir del 1 de mayo.

La decisión se alinea con las políticas impulsadas por el gobernador Greg Abbott, que han endurecido los requisitos para trabajadores en distintos sectores. Ahora, el impacto se extiende más allá del transporte y alcanza a múltiples profesiones.

Nuevo requisito obligatorio para licencias de trabajo

Desde electricistas y cosmetólogos hasta terapeutas o criadores de animales, todos los trabajadores deberán presentar documentos que prueben su estatus legal para acceder a una licencia laboral en Texas. Esta nueva ley en Texas para inmigrantes busca, según las autoridades, reforzar la supervisión y prevenir fraudes.

Texas exigirá nuevas medidas para licencias laborales desde mayo.

Entre los documentos aceptados figuran la Green Card, comprobantes de asilo, visas vigentes o autorizaciones de empleo emitidas por agencias federales como el Department of Homeland Security. Sin estos requisitos, no será posible obtener la certificación profesional.

Quiénes podrían quedar excluidos

La medida no exige ciudadanía estadounidense, pero sí deja fuera a quienes no puedan demostrar presencia legal. Esto pone en riesgo a una gran parte de los aproximadamente 1,7 millones de inmigrantes indocumentados en Texas, muchos de los cuales trabajan en sectores como construcción, servicios y hostelería.

Especialistas advierten que esta política podría empujar a más personas a trabajar sin licencia, reduciendo la supervisión estatal y generando efectos negativos en la economía local. Aun así, la norma fue aprobada por unanimidad.

Lista de documentos aceptados

Para cumplir con el nuevo requisito, los solicitantes deberán presentar alguno de los siguientes documentos:

Identificación estatal compatible con REAL ID

Pasaporte estadounidense o identificación militar

Tarjeta de Residente Permanente (Green Card)

Formularios migratorios como I-94, I-797 o I-766

Documentos de asilo, refugio o autorización de trabajo

En caso de no contar con estos documentos, el solicitante no podrá avanzar con el trámite de licencia laboral.