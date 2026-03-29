¡Mucha atención! Recientemente, la organización Warren County Crimestoppers impactó a la comunidad al anunciar una recompensa en efectivo para las personas que proporcionen información relevante que permita identificar y arrestar a los responsables de un intento de estafa a gran escala ocurrido en esta semana en EE. UU. ¿Qué tiene que ver Walmart?

Walmart: emiten alerta sobre estafa de suplantación de identidad y buscan a involucrados

'Your Erie' y otros portales internacionales compartieron la última acción de la Fiscalía del Condado de Warren, la cual alertó públicamente sobre una estafa de suplantación de identidad que afecta a los residentes de la zona, en Estados Unidos.

Según los informes, el 19 de marzo, la policía local recibió un aviso sobre individuos que se hacían pasar por representantes del servicio de protección contra fraudes de Walmart, informando a una víctima que su información personal había sido comprometida.

Walmart: emiten alerta sobre estafa de suplantación de identidad y buscan a involucrados.

Si bien, no se ha especificado la suma de dinero sustraída, las autoridades sospechan que las estafas podrían haber tenido su origen fuera del condado, contando con el apoyo de personas locales para su ejecución.

Vale mencionar que no fue la única denuncia de fraude en la semana, pues también se conoció que un residente reportó haber sido contactado por alguien que se presentó como su jefe y un sargento, quien le solicitó dejar dinero en efectivo fuera de su hogar para evitar un arresto.

Autoridades revelan a qué número comunicar sobre algún dato de los sospechosos

Bajo esta preocupante situación, la policía realizó un llamado a la ciudadanía para que colabore con información relacionada con la estafa de suplantación de identidad que involucra a Walmart.

Los vecinos o cualquier persona que tenga algún dato extra puede comunicarse de manera anónima con Warren County Crimestoppers al número 1-800-83-CRIME (27463) o contactar directamente al Departamento de Policía de Warren al 814-723-2700.