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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este estado expone los alcances de ICE en su territorio y qué NO pueden hacer los agentes
Este estado de Estados Unidos dio a conocer los límites frente a las acciones de los agentes del ICE en su territorio. ¿Qué debes tomar en cuenta?
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Recientemente, la gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, impactó a la comunidad al promulgar tres leyes destinadas a proteger a los residentes del estado y a restringir las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Entre las disposiciones más destacadas en esta zona de EE. UU. es la prohibición a estos agentes de cubrirse el rostro con máscaras, y los obliga a mostrar su identidad y presentar una identificación válida antes de realizar detenciones. ¿Qué debes tomar en cuenta si eres inmigrante?
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Este estado expone los alcances de ICE en su territorio y qué NO pueden hacer los agentes
Según lo expuesto en Univisión, la nueva “Ley de Protección de la Privacidad”, aprobada por la gobernadora de Nueva Jersey, se ha establecido ahora directrices sobre la recopilación y el intercambio de información personal, incluyendo el estatus migratorio, por parte de las agencias gubernamentales estatales y locales.
Este estado expone los alcances de ICE en su territorio y qué NO pueden hacer los agentes.
Asimismo, la tercera ley ratifica la directiva del fiscal general conocida como “Fortaleciendo la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes”, cuya finalidad es fomentar la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades de inmigrantes.
La gobernadora Sherrill señaló lo siguiente: “Con estas leyes dejamos claro que aquí, en Nueva Jersey, todavía seguimos y respetamos la Constitución y defendemos el Estado de derecho”, reafirmando su compromiso con los derechos de los ciudadanos desde que asumió el cargo el pasado 20 de enero.
¿A qué se deben estas medidas?
La autoridad informó que la medida adoptada por el estado es una respuesta a la política migratoria agresiva implementada por el presidente Trump. Según su perspectiva, los agentes del ICE operan sin la debida capacitación y carecen de mecanismos de rendición de cuentas.
“Los agentes del ICE de Trump actúan sin entrenamiento, sin rendir cuentas y escondidos detrás de pasamontañas, poniendo en peligro a las personas. Por eso, en Nueva Jersey estamos protegiendo a nuestras comunidades; reforzando la protección de nuestras comunidades, prohibiendo que agentes del ICE se cubran el rostro y defendiendo la privacidad de nuestros residentes contra los abusos del gobierno federal”, acotó Sherrill al respecto.
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