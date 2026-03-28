¡Atención! Recientemente y, en medio de un cierre parcial del gobierno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) movilizó al personal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el aeropuerto BWI Thurgood Marshall.

Esta sorpresiva acción tuvo como objetivo brindar apoyo en los puntos de control de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), tal como informó la Administración de Aviación de Maryland (MAA). ¿Puede traer consecuencias para los extranjeros?

EE. UU.: revelan despliegue de personal de ICE en los puntos de control de seguridad en este aeropuerto

‘FoxNews’ y otros portales internacionales resaltaron las últimas acciones del ICE, esto luego que se revelara hoy, 28 de marzo, que los trabajadores de las Operaciones de Remoción y Control de Deportaciones y los de Investigaciones de DHS, empezaran sus labores en el Aeropuerto de Baltimore/Washington (BWI).

EE. UU.: revelan despliegue de personal de ICE en los puntos de control de seguridad en este aeropuerto.

La Administración de Aeropuertos de Maryland (MAA) sorprendió a toda la comunidad extranjera al confirmar que TSA comunicó que, a partir de ahora, las funciones del personal de ICE serán similares a las que realizaron en despliegues recientes en diversas localidades, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Dulles y el Aeropuerto Nacional Reagan.

Asimismo, las autoridades locales señalaron que el personal capacitado de la TSA seguirá a cargo de las funciones esenciales de seguridad aérea, como el control de pasajeros y equipaje.

Por su parte, el personal de ICE confirmó que ofrecerá su total apoyo operativo a la TSA con el objetivo de optimizar el proceso de control de pasajeros. MAA enfatizó que la principal prioridad de ICE es garantizar la seguridad, no el control de la inmigración.

¿Qué dijo la directora del aeropuerto frente a esta decisión?

La directora ejecutiva del Aeropuerto BWI Thurgood Marshall, Shannetta Griffin, expresó su total agradecimiento a los pasajeros por su paciencia mientras se realizan esfuerzos para asegurar viajes seguros y eficientes.

A través de un comunicado de prensa, resaltó la colaboración de los agentes de la TSA, el personal del aeropuerto, así como de los empleados de las concesiones y otros trabajadores que contribuyen a mantener la operatividad del aeropuerto en medio de este complicado momento. “Agradecemos a nuestros pasajeros su paciencia mientras trabajamos…”, señaló.